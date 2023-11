Una tragedia improvvisa: il tubo esplode e Raffaele perde la vita

l’incidente tragico: un’esplosione improvvisa in un oleificio

Raffaele Sardano, un uomo di 38 anni, è la vittima più recente di un incidente sul lavoro in Italia nel 2023. Questo evento scioccante si è verificato in un oleificio situato sulla strada provinciale 231 tra Canosa di Puglia e Andria. Raffaele, un operaio, è stato colpito da un’esplosione improvvisa di un tubo d’acciaio di una macchina utilizzata per filtrare l’acqua dall’olio. L’eccessiva pressione potrebbe essere la causa, ma sono necessarie ulteriori indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

le conseguenze fatali: la perdita di raffaele sardano

Raffaele Sardano ha perso la vita sul posto a causa di un grave trauma cranico. Nonostante i tentativi di soccorso, la sua vita non è stata salvata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti di polizia, vigili del fuoco e personale dello Spesal della Asl Bat. La macchina, parzialmente danneggiata dall’incendio, è stata sequestrata.

il cordoglio della comunità: il messaggio della sindaca bruno

La sindaca Bruno ha espresso il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Raffaele. Ha affermato: “Ciao Raffaele, la città si stringe attorno al dolore della tua inaccettabile scomparsa. Non è mai facile fare il sindaco quando ti raggiungono notizie come questa; non è facile trovare le parole… È impossibile immaginare il dolore che colpisce la famiglia. Morire sul lavoro non dovrebbe essere possibile eppure continua ad accadere”.





la triste realtà: gli incidenti mortali sul lavoro in italia

Purtroppo, la morte di Raffaele non è un caso isolato. Dal 2013, ogni anno in Italia si registra più di mille denunce di infortuni mortali sul lavoro. Il 2022 ha segnato un triste record con 1.090 morti.