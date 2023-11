“E’ successo! La passione è esplosa nella casa del Grande Fratello e due concorrenti si sono finalmente scambiati un lungo e appassionato bacio. Scopri chi sono!”

Grande Fratello Bacio Due Concorrenti: l’attesa è finita

Il momento che tutti attendevano con ansia è finalmente giunto, mandando in visibilio un’infinità di utenti. Al Grande Fratello, infatti, si è consumato il bacio tra due concorrenti, dando così vita a una nuova coppia all’interno della casa. Non stiamo parlando di un semplice sfioramento di labbra, ma di un bacio appassionato che ha lasciato tutti senza parole, incluso Alex Schwazer, che si trovava lì per puro caso e ha assistito all’intera scena, apparentemente ignota ai due coinquilini.

La formazione della coppia: tra attese e conferme

Molti erano certi che al Grande Fratello sarebbe nata questa coppia, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi. E così è stato. I due si sono appartati e il bacio è scattato spontaneamente. Lui aveva inizialmente chiesto alla ragazza: “Posso rubarti per cinque minuti? Una cosa piccola”. Lei aveva accettato, permettendo così al coinquilino di esprimere i suoi sentimenti e di farle un dono davvero speciale.

Grande Fratello Bacio Due Concorrenti: nasce una nuova coppia

Nella giornata del 7 novembre, prima del tanto atteso bacio tra i due concorrenti, l’abitante della casa ha esclamato: “Ho fatto una richiesta, oggi è un giorno speciale e voglio che tua mamma sia felice e ti veda. Quindi, ho chiesto questo per te”. E le ha regalato un mazzo di fiori, i suoi preferiti. E poi ha aggiunto: “Voglio che tu sia sempre felice perché mi rendi felice. Vorrei tanto essere la tua favola, mi fai impazzire”.





Il gesto d’amore è stato compiuto da Paolo Masella, che ha successivamente baciato con passione Letizia Petris, recentemente separata dall’ex fidanzato. Possiamo dunque parlare di una nuova coppia, visto che abbracci e carezze non sono mancati nemmeno dopo. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato questo momento: un utente ha usato delle emoticon per esprimere il suo disgusto, mentre un altro ha commentato: “Chissà se l’ex fidanzato di Letizia ha visto questo bacio in diretta”.