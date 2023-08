“Un’adolescente di quasi 62 anni”: Alba Parietti spaziale in costume

Momento magico per Alba Parietti

L’amore sembra fiorire nella vita di Alba Parietti al fianco di Fabio Adami, come dimostrano le recenti foto social che li ritraggono in una romantica fuga a Capri. Ma non è tutto, anche sul fronte lavorativo ci sono novità: finalmente è arrivato l’annuncio tanto atteso dai suoi fan, il nuovo show di Alba Parietti andrà in onda dal 29 giugno. Dopo mesi di rinvii e polemiche, ‘Non sono una signora’ debutterà finalmente su Rai 2.

“Non sono una signora”: un’avvincente gara di Drag Queen

Con l’entusiasmo che la contraddistingue, Alba Parietti ha dato l’annuncio ufficiale del suo nuovo show, dedicato al mondo delle Drag Queen. “Dal 29 giugno su Rai 2 in prima serata parte Non sono una signora. Un’avvincente gara a chi meglio si cala nei panni di una favolosa Drag Queen. E chi è più calata di me?!”, ha scritto Alba nella didascalia del post sui suoi social.

Alba Parietti, uno schianto a quasi 62 anni

Manca solo un mese esatto al suo sessantaduesimo compleanno, ma a vederla sembra incredibile che Alba Parietti stia per compiere così tanti anni. Soprattutto quando indossa un costume da bagno. Nelle nuove foto social, la splendida Alba ha mostrato ai suoi tanti fan uno stupendo trikini gioiello total black che le dona divinamente. A quasi 62 anni, Alba Parietti sfoggia un aspetto giovanile e invidiabile.

Un’eterna giovinezza

Con grande ironia, Alba commenta: “Considerato che è il primo giugno e che manca un mese esatto al mio sessantaduesimo compleanno, posso dichiararmi soddisfatta. Vi fa piacere? A me pure… Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione, alla mia età non potrete rieducarmi.” La sua vitalità e sicurezza di sé sono un esempio per molti, dimostrando che l’età è solo un numero quando si è pieni di passione e gioia di vivere.

Concludendo, Alba Parietti è una vera e propria icona di energia e stile, che non ha paura di mostrarsi per quello che è. Il suo nuovo show “Non sono una signora” promette di essere una travolgente celebrazione dell’arte delle Drag Queen, con Alba al centro della scena in tutto il suo splendore. Un’appuntamento da non perdere per tutti i suoi fan e non solo.