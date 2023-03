Uomini e donne anticipazioni, scoppia l’intesa tra Gemma e Silvio: lui svela tutti i dettagli intimi

Il 7 marzo sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali si è assistito alla scelta di Federico Nicotera, che ha scelto Carola come sua compagna. Inoltre, si è dedicato ampio spazio al trono over, con particolare attenzione a Desdemona, Silvio e Gemma.

La frequentazione tra Silvio e Gemma procede a gonfie vele, nonostante la Galgani abbia espresso alcune perplessità riguardo agli atteggiamenti troppo spinti dell’uomo.

In particolare, sembra che Silvio abbia utilizzato un linguaggio volgare e abbia fatto richieste intime piuttosto strane, come quella di leccare le ascelle di Gemma. Inoltre, i due hanno raccontato di essersi baciati con molta passione, con Silvio che ha anche mimato come baciava Gemma con la lingua.

Nel frattempo, Desdemona è stata fatta fuori dal dating show a causa di diverse segnalazioni che la accusavano di avere un uomo fuori dal programma.

Dopo una forte discussione nello studio, la dama ha deciso di lasciare il programma, anche se non è ancora chiaro se sia stata una sua scelta o se sia stata richiesta da Maria. In ogni caso, nelle prossime puntate Desdemona non farà più parte del cast.