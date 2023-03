Uomini e Donne, Maria De Filippi si inserisce per proteggere Gemma dalle affermazioni di Silvio.

Nella puntata del 27 marzo di Uomini e Donne si è vista una nuova interazione tra Silvio e Gemma. Il caos provocato dalle loro dichiarazioni è stato placato solo dall’intervento di Maria De Filippi. Mentre Silvio esprime apertamente i suoi desideri sessuali, Gemma è sempre stata aperta sui suoi desideri ma preferisce parlarne in modo più pacifico. Questo ha suscitato lo sconcerto di Silvio e Tina Cipollari, con Gianni Sperti che ha chiesto alla Galgani chiarimenti sul perché non sia più uno spirito libero come un tempo.

Nonostante le richieste di Gemma di un approccio più romantico, Silvio ha continuato a raccontare la loro serata insieme nel suo solito modo. Ha parlato della fatica fatta per convincerla a venire, del tempo e dei soldi investiti per il loro appuntamento, chiedendole “cosa sei venuta a fare a casa mia?”. Silvia e Maria De Filippi sono intervenute e hanno posto fine allo scambio di battute, sempre più imbarazzante.

Mary e una collega sono intervenute per risolvere la situazione.

Silvia si intromise con un commento sul fatto che trovava l’atteggiamento dell’uomo maleducato e arrogante. Si è rifiutata di essere messa a tacere e ha fatto capire che avrebbe espresso la sua opinione. Silvio ha cercato di intervenire, inducendo il conduttore a suggerire che forse l’uomo aveva usato il termine sbagliato quando si riferiva all’amore. Tuttavia, l’uomo è rimasto arrabbiato perché i due non erano d’accordo e aveva il sostegno sia di Gianni che di Tina.

La De Filippi interviene facendo notare che i due hanno approcci incompatibili tra loro. Dopo il commento del cavaliere sulla scarsa conoscenza di Gemma in fatto di baci, la conduttrice è stata ferma: “A prescindere, ognuno esprime la propria passione in modo diverso. Comunque, Gemma, se persisti in questa relazione, ti troverai in una situazione simile”.

La puntata si è conclusa con Silvio che ha rifiutato le avances di due donne arrivate in studio. Secondo le anticipazioni della puntata in onda domenica 26 marzo, l’uomo ha infine deciso di lasciare il programma, non avendo raggiunto il risultato sperato.