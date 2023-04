“Uomini e Donne”: Scena Censurata – La reazione di Maria De Filippi

“Scontro tra cavalieri: la censura di Uomini e Donne”

Oggi, mercoledì 26 aprile, verrà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, ma non tutti i momenti della registrazione verranno mostrati al pubblico. La redazione, infatti, ha deciso di censurare una rissa che ha visto coinvolti due cavalieri del Trono Over.

La lunga storia di censure di Uomini e Donne

La produzione di Uomini e Donne è sempre stata molto attenta a ciò che viene trasmesso nella fascia pomeridiana di Canale 5. Negli anni, infatti, diversi episodi sono stati censurati, come il finto svenimento di Pinuccia in studio e il duro litigo tra Maria De Filippi e Armando Incarnato.

Anche questa volta, i fan sono convinti che una discussione tra due partecipanti del dating show, che coinvolge anche la dama Aurora Tropea, non verrà trasmessa.

La nuova censura: un litigio che degenera in rissa

Anticipazioni affermano che il litigio sia nato proprio in seguito a quanto affermato da parte della Tropea, che ha voluto indagare sulla vita privata di Armando Incarnato. La situazione è poi degenerata in un corpo a corpo tra l’imprenditore napoletano e Riccardo Guarnieri, che verrà censurato dalla produzione.

Coloro che erano presenti durante la registrazione hanno assistito a un brutto diverbio tra i due cavalieri, che è poi sfociato in una rissa. Per questo motivo, la produzione ha deciso di non mandare in onda questo episodio. Fortunatamente, la conduttrice Maria De Filippi è riuscita a farli pace.

Un’altra puntata ricca di scontri

La puntata trasmessa oggi sarà comunque molto intensa, poiché mostrerà un altro brutto scontro, avvenuto tra l’opinionista Tina Cipollari e il signor Elio durante la stessa registrazione.

In conclusione, anche questa volta, Uomini e Donne ha deciso di censurare un episodio che avrebbe potuto causare malcontento tra il pubblico. La redazione, infatti, è sempre molto attenta a ciò che viene trasmesso in televisione.