Valeria Fabrizi e l'emozione a Storie Italiane: un momento sconvolgente - Controcopertina

Valeria Fabrizi a cuore aperto a Storie Italiane: un’intervista toccante

Nella puntata odierna di Storie Italiane, Valeria Fabrizi, amata attrice che interpreta Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”, si è raccontata insieme alla figlia Giorgia. Il pubblico di Rai 1 conosce bene Giorgia, che negli ultimi anni è stata ospite di diversi programmi, tra cui Ballando con le stelle, dove due anni fa ha sorpreso sua madre esibendosi improvvisamente sulla pista da ballo. Riguardando quel momento emozionante durante l’intervista con Eleonora Daniele, Valeria Fabrizi ha confessato che si stava sentendo male perché non si aspettava quella sorpresa.

Valeria Fabrizi e l’emozione di rivedersi nei filmati

Durante l’intervista, l’attrice ha commentato alcuni filmati che riguardavano i suoi primi passi nel mondo della recitazione. Ha ammesso di provare una strana sensazione quando si rivede sullo schermo: sembra di vedere un’altra persona. Le lacrime sono scese più volte dagli occhi di Valeria durante l’intervista, e Eleonora Daniele le ha detto: “Sei molto amata, hai conquistato il cuore di tutti gli italiani e lo sai”.

Una sorpresa emozionante per Valeria Fabrizi

Eleonora Daniele ha annunciato una sorpresa per Valeria Fabrizi da parte di sua figlia Giorgia: una videolettera. Nel video, Giorgia Giacobetti ha descritto sua madre come la sua migliore amica e il suo più grande amore. Ha sottolineato il legame speciale tra loro, un cordone ombelicale che non si è mai spezzato. Le ha dedicato parole commoventi, definendo sua madre la sua linfa vitale, la sua forza e il suo punto di riferimento. Valeria Fabrizi è rimasta visibilmente commossa dalle parole di sua figlia, dopo una puntata in cui Eleonora Daniele ha raccontato una storia sconvolgente.