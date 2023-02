Valeria Fabrizi la sua vita dal marito Tata Giacobetti a sua figlia Giorgia

Siete a conoscenza di Valeria Fabrizi? Questa celebre attrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua abilità e alla sua personalità unica. Si tratta di una professionista poliedrica che ha dimostrato il suo talento sia sul grande che sul piccolo schermo, nonché in vari programmi televisivi.

Stasera, Rai ha deciso di trasmettere un documentario in cui la nota attrice intervista Maurizio Costanzo. Durante l’intervista, i due hanno discusso non solo della loro carriera, ma anche delle loro vite private che hanno subito significative trasformazioni nel corso degli anni.

Scopriamo insieme la vita privata di Valeria Fabrizi, la sua biografia, e i programmi e film che l’hanno vista come protagonista.

Valeria Fabrizi è una delle attrici più importanti d’Italia, nata a Verona nel 1936. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata grazie ai fotoromanzi, mentre il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1954 con un piccolo ruolo nel film ad episodi Ridere, Ridere, Ridere.

Tra gli anni ’50 e la metà degli anni ’60, ha recitato in circa 50 film come attrice e nel 1957 ha partecipato a Miss Universo, classificandosi al quarto posto. Durante questo periodo, ha iniziato ad apparire anche in programmi televisivi, spesso affiancata dal marito Tata Giacobetti e dal Quartetto Cetra.

Ha partecipato al quiz show “A che gioco giochiamo” con Corrado e nel 1976 ha posato per Playboy. Negli anni ’90, ha recitato in alcune fiction come Brigadiere 2, Linda e la celebre Sei forte maestro.

Nel 2011, ha preso parte alla fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti” e nel 2022 ha partecipato a “Ballando con le Stelle”. Valeria è sposata con Tata Giacobetti, membro del Quartetto Cetra, e la loro prima figlia, Giorgia, è nata dal loro amore.

Valeria ha affrontato momenti tragici nella sua vita, tra cui la perdita di un bambino di 3 mesi e la morte del marito nel 1988, dopo 25 anni di matrimonio. Attualmente sta lottando contro una grave malattia che ha richiesto un intervento molto delicato.