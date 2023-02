Verissimo ospiti sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, anticipazioni e news

Il famoso programma televisivo di Silvia Toffanin sta per ritornare con un nuovo episodio pieno di ospiti d’eccezione. Dopo il grande successo dell’ultima puntata, che ha visto la partecipazione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, il woman one show su Canale 5 si prepara a regalare altre emozionanti sorprese al pubblico.

In questo nuovo episodio, in onda sabato 25 e domenica 26 febbraio, ci saranno vere e proprie leggende del cinema come Franco Nero, nonché icone dello spettacolo come Lorella Cuccarini e il cantante rivelazione di Sanremo, Mr.Rain.

In particolare, la puntata partirà con Franco Nero, uno dei più grandi attori del nostro cinema, che sarà ospite in studio per la prima volta. Nero, attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo film “L’uomo che disegnò Dio”, in cui recita anche la star premio Oscar Kevin Spacey, racconterà al pubblico le curiosità sul set e sulla sua carriera. Inoltre, nel cast del film, ci sarà anche la partecipazione speciale di Massimo Ranieri.

Silvia Toffanin torna con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5, che vedrà la partecipazione di molte leggende del cinema e dello spettacolo. Sabato 25 febbraio, in studio ci saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie più amate che presenteranno il loro piccolo Gabriele, che ha appena compiuto un anno. Ma non solo, ci saranno anche Francesca Reggiani, che il 28 febbraio salirà sul palco del teatro con “Questioni di prestigio”, e Leo Gassman che si racconterà dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, Matilde Brandi riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli.

Domenica 26 febbraio, invece, l’icona dello spettacolo Lorella Cuccarini sarà la prima grande ospite della serata. La nota insegnante di canto nella scuola di “Amici” si racconterà in un’intervista a tutto tondo. Inoltre, sabato 25 e domenica 26 febbraio, ci sarà anche Franco Nero, uno dei più grandi attori del nostro cinema, in studio per parlare del suo nuovo film “L’uomo che disegnò Dio”, che lo vede anche regista e protagonista insieme a Kevin Spacey.

Il grande successo di Mr. Rain e la maestria di Beppe Vessiccio saranno i protagonisti della domenica di Verissimo. Mr. Rain ha saputo conquistare il pubblico con la sua hit “Supereroi” e ha brillato anche sul palco del festival alla direzione d’orchestra con Enrico Melozzi. Il celebre maestro Beppe Vessiccio, invece, si concederà in un’intervista approfondita per raccontare la sua carriera musicale.

Ma non sono gli unici ospiti della domenica di Verissimo: la simpatia contagiosa di Katia Follesa e la grinta di Anna Pettinelli, che promette un’intervista intensa e inedita, completeranno il ricco programma della trasmissione.