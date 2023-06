''Ventenni spostatevi''. Lorella Cuccarini stratosferica in bikini a 57 anni - Controcopertina

Lorella Cuccarini, celebre ballerina e showgirl, ha recentemente lasciato tutti a bocca aperta con il suo aspetto fisico impeccabile a 57 anni. Dopo alcune incertezze sul suo futuro professionale, la sua decisione riguardo alla sua partecipazione ad Amici ha chiarito le cose. Nel frattempo, la star si sta godendo una meritata vacanza e ha stupito tutti con delle foto in bikini che mostrano un fisico mozzafiato.

Lorella Cuccarini e la scelta di rimanere ad Amici

Nonostante il suo nome sia stato associato alla sostituzione di Serena Bortone su Rai1, dopo l’addio polemico alla tv pubblica, Lorella Cuccarini ha deciso di rimanere ad Amici.

Questa scelta ha sorpreso molti, ma dimostra il suo attaccamento al talent show di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini e le foto in bikini

Attualmente in vacanza con la sua famiglia nell’Oasi di Bidderosa, in Sardegna, Lorella Cuccarini ha condiviso delle foto in bikini sul suo profilo Instagram.

Le immagini, scattate dalla figlia Chiara, mostrano un fisico statuario e un sorriso radioso che testimoniano il suo benessere e la sua felicità durante questo periodo di riposo.

Lorella stessa ha commentato le foto con la didascalia: “Un pezzetto di paradiso 💙”.

I commenti e l’elogio di Arisa

Tra i numerosi commenti ricevuti, c’è quello di Arisa, che ha condiviso con Lorella l’esperienza ad Amici.

Arisa ha elogiato Lorella definendola un esempio per tutte le donne che talvolta perdono la speranza nella felicità.

L’artista ha sottolineato il coraggio, la costanza e la passione infinita di Lorella, sostenendo che è possibile sognare e migliorarsi a qualsiasi età, amare se stesse e gli altri, e sorridere con la stessa intensità del sole.

Lorella Cuccarini ha dimostrato di essere una donna straordinaria, con una determinazione e una passione che la rendono un esempio per molti. Le sue foto in bikini a 57 anni hanno lasciato tutti senza parole, confermando che la bellezza e la vitalità non hanno età. Lorella continua a ispirare con la sua forza e il suo sorriso contagioso, dimostrando che è possibile vivere appieno e essere felici in ogni fase della vita.