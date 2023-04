“Vera delusione”. Edoardo Donnamaria, gesto inaspettato verso gli amici Spartani. La rivelazione attraverso un filmato

Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del GF Vip. “Amici, il mondo spesso appare molto ingiusto, ma stavolta la verità ha prevalso, quindi… Amici, è inesprimibile, poiché immaginavo da mesi questo istante e constatare che si concretizza anche nella realtà è qualcosa di unico”, le parole della partecipante.

“Giuro, speravo che un evento si compiesse. Ossia, che gli ultimi diventassero i primi e si è concretizzato!”, ha affermato la vincitrice del GF Vip 7 dopo la conclusione della diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. In un video pubblicato sul suo profilo social, la vippona ha stappato una bottiglia e festeggiato il trionfo assieme ai suoi amici e alla famiglia di Edoardo Donnamaria.

GF Vip 7, la famiglia di Edoardo Donnamaria vota per Nikita

Nikita Pelizon ha conquistato il GF Vip 7 e tra i concorrenti rimasti nella dimora era una di quelle favorite. Seconda è giunta Oriana Marzoli, anch’essa tra le più votate durante questi mesi di reality show. La modella tristetina ha infranto un record durante la semifinale, nessuno prima di lei era riuscito a conseguire delle percentuali di gradimento così elevate.

Il successo di Nikita al GF Vip 7 è giunto anche grazie ai voti dei Donnalisi, i sostenitori di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Antonella si è costantemente schierata con la Pelizon, mentre Donnamaria, nonostante la relazione con l’ex schermitrice, faceva parte della fazione degli Spartani. Ma a sorpresa, come si può notare da alcuni video diffusi sui social, Edoardo ha celebrato il trionfo di Nikita insieme ai suoi amici e alla compagna.

Matteo Diamante, ex di Nikita, chiede a Edoardo Donnamaria il voto dato al GF Vip 7: “Dai, Micol o Nikita? Signora Chicca ha già votato… Io domando per cortesia”, ha affermato riferendosi alla madre di Edoardo. Edoardo non ha risposto ma qualcuno ha gridato il nome di Nikita Pelizon. Insomma, in casa Donnamaria il voto è andato per Nikita. E gli amici della dimora di Edoardo sono rimasti con un pugno di mosche.