Veronica Pivetti chi è il fidanzata?

Veronica Pivetti è fidanzata. La Pivetti è stata sposata dal 1996 al 2000 con Giorgio Ginex, noto attore e conduttore radiofonico. Dopo il divorzio, l’attrice si è trasferita nella capitale e ha iniziato a vivere con una sua amica, Giuliana. Nonostante le numerose voci circolate negli anni, la Pivetti non ha mai confermato che l’amica fosse effettivamente il suo compagno. Negli ultimi anni i riflettori del gossip su di lei si sono affievoliti e ha sempre mantenuto il più totale riserbo sulla sua vita privata.

Biografia

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio 1965. È la sorella minore dell’ex politica e imprenditrice Irene, figlia del regista Paolo e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, e nipote del lessicografo Aldo Gabrielli. È un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana. Dopo aver frequentato il liceo artistico alle Orsoline e poi l’Accademia di Brera, ha lavorato per qualche tempo in una bottega di pittura prima di dedicarsi al cinema e allo spettacolo. Veronica Pivetti ha esordito come doppiatrice all’età di sei anni. Negli anni ’80 ha lavorato come doppiatrice per alcuni popolari cartoni animati, trasmessi soprattutto all’interno del programma di Italia 1 Bim bum bam. Nel 1994 partecipa alla trasmissione televisiva Quelli che… il calcio, al fianco di Fabio Fazio. Qui viene notata da Carlo Verdone, che le affida il ruolo della remissiva e sottomessa Fosca nel film Viaggi di nozze, uscito nelle sale l’anno successivo. Da qui la sua carriera decolla.