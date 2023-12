Donatella Versace, una delle più celebri stiliste al mondo, prende posizione nel caso Balocco, esprimendo il suo sostegno a Chiara Ferragni, influencer con cui collabora da anni. Ferragni è stata recentemente multata dall’Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza, ma Versace si schiera a suo favore.

Nel mezzo del caso Balocco, Donatella Versace ha pubblicamente difeso Chiara Ferragni attraverso un commento su uno dei post dell’influencer su Instagram. La stilista si è interrogata sulla necessità di scuse da parte di Chiara, sottolineando che la coppia Ferragni-Fedez è sempre stata coinvolta in iniziative di beneficenza.

Versace ha chiarito che la responsabilità del contributo spettava all’azienda, non a Chiara e Fedez, e ha sottolineato che sono un esempio positivo per l’Italia e i giovani. Ha sfidato Selvaggia Lucarelli, la giornalista che ha sollevato il caso, a confrontare le opere benefiche di Chiara Ferragni con le proprie. Versace è convinta che Lucarelli non abbia contribuito in alcun modo alla beneficenza.





Un Appello a Tacere gli Haters di Professione

Donatella Versace ha concluso il suo intervento con un appello alla cessazione delle critiche, suggerendo che il silenzio sarebbe preferibile per tutti. Questo permetterebbe a Chiara Ferragni e Fedez di continuare a sostenere cause benefiche senza il fastidio di commenti negativi da parte di coloro che, secondo Versace, sono “haters di professione”.

Questa presa di posizione da parte di una figura così autorevole come Donatella Versace mette in evidenza il dibattito in corso attorno al caso Balocco e rafforza il supporto a Chiara Ferragni e Fedez da parte di coloro che credono nella loro integrità e impegno nella beneficenza. Resta da vedere come questa controversia si svilupperà e se avrà conseguenze durature sulla reputazione dell’influencer e del marchio Balocco.