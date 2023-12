Una guardia giurata di 43 anni, Giovanna Arcadu, ha perso la vita in modo tragico mentre stava tornando a casa ad Anela, in provincia di Sassari. La donna aveva avuto un malore alla fine del suo turno di lavoro all’ospedale di Ozieri, ed è morta poco dopo essere riuscita ad accostare l’auto.

Giovanna Arcadu stava percorrendo la strada di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro quando è stata colpita da un malore improvviso. La guardia giurata aveva finito il suo turno all’ospedale di Ozieri, ma poco dopo essere salita in macchina, ha iniziato a sentirsi male, rischiando di svenire. Nonostante la gravità della situazione, Giovanna è riuscita a mantenere la calma e ad accostare l’auto al bordo della strada, attirando l’attenzione dei passanti.

La pronta reazione di Giovanna, che è riuscita a parcheggiare in sicurezza, ha evitato una tragedia ancora più grande. Tuttavia, quando i soccorsi sono arrivati, il suo cuore aveva già smesso di battere. La 43enne è deceduta sul sedile dell’auto, lasciando la comunità in lutto per la sua tragica perdita.





Indagini in Corso

La salma di Giovanna Arcadu è stata portata all’istituto di medicina legale, dove gli esami saranno condotti per determinare le cause della sua morte. Nel frattempo, amici, familiari e la comunità si sono uniti nel cordoglio. La chiesa in cui si terranno i funerali ha espresso il suo dolore e supporto alla famiglia attraverso i social media.

Questa tragedia serve come un triste ricordo di quanto sia importante prestare attenzione alla propria salute e reagire prontamente in situazioni di emergenza. Giovanna Arcadu ha dimostrato grande coraggio nell’affrontare il suo destino e ha evitato una potenziale tragedia sulla strada. Che la sua anima possa riposare in pace.