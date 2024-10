Congratulazioni, che soddisfazione! Francesco, il figlio del più affascinante della televisione, ha conseguito la laurea

Una celebrazione speciale ha avuto luogo a Berlino per la laurea di Francesco, il giovane figlio vip di Raoul Bova e Chiara Giordano. A soli 23 anni, Francesco ha conseguito il suo prestigioso titolo presso il Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology, con una specializzazione in musica elettronica, discipline che rispecchiano la sua profonda passione, come dimostrano i suoi post su Instagram.





In questa importante occasione, anche i suoi celebri genitori, insieme al fratello Alessandro Leon, hanno fatto il viaggio in Germania per festeggiare. La famiglia ha immortalato questo giorno speciale con un selfie che attesta la loro unità e gioia. Due anni fa, era stato il turno del primogenito ad intraprendere un percorso simile. Congratulazioni a Francesco, ora ufficialmente laureato!

Il figlio vip si è laureato a Berlino

Raoul Bova e Chiara Giordano, entrambi icone del cinema e della televisione italiana, hanno condiviso un percorso di vita insieme dal 2000 fino al 2013. Nonostante alcune tensioni iniziali, nel corso degli anni queste si sono attutite, come testimonia il recente selfie di famiglia scattato a Berlino.

Qualche anno fa, Chiara Giordano dichiarò in un’intervista al Corriere della Sera che il loro primogenito studiava “illustrazione digitale all’Istituto Europeo di Design di Milano”, mentre Francesco si dedicava alla **musica elettronica** a Berlino. Riguardo ai percorsi educativi dei figli, Chiara ricorda di essere stata inizialmente propensa a consigliare una carriera in **Marketing**, per poi realizzare l’importanza di seguire le passioni autentiche.

“Alessandro si esprime attraverso il disegno, Francesco tramite la musica. Sebbene viviamo distanti, la nostra connessione è più forte che mai. Abbiamo instaurato un dialogo più affettuoso, arricchito da molte videochiamate e messaggi di affetto.”, ha condiviso Chiara Giordano, evidenziando il legame unico che caratterizza la loro famiglia, nonostante le distanze geografiche. Le immagini del trionfante giorno di Francesco sono state rivelate proprio sul suo profilo social.