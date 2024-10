Ci sono deceduti e feriti

È stato confermato un drammatico “attacco terroristico” agli stabilimenti della Tusas, una delle principali aziende del settore aerospaziale turco, situata a Kahramankazan, a circa cinquanta chilometri a nord-ovest di Ankara. L’attacco ha portato a tragici bilanci di morti e feriti, come indicato nelle dichiarazioni del ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, e riportato dall’agenzia di stampa Anadolu.





Il ministro Yerlikaya ha affermato: “Un attacco terroristico è stato eseguito contro gli stabilimenti di Tusas a Kahramankazan. Purtroppo, ci sono sia morti che feriti”. Secondo le prime notizie fornite da Cnn Turk, il numero delle vittime sarebbe di almeno due. Nonostante i dati sui feriti siano ancora da confermare, l’intensità dell’attacco ha suscitato profondo shock in tutto il paese.

Ankara, attentato terroristico: “Ci sono morti e feriti”

Le circostanze dell’attacco suggeriscono la possibilità di un’azione suicida, come riportato dal quotidiano turco Sabah. Anche se non ci sono dettagli ufficiali riguardo alla natura dell’esplosione, testimoni e analisi preliminari indicano un potenziale attacco kamikaze. L’incidente si è verificato intorno alle 16:00 ora locale, e fonti della rete televisiva Habertürk hanno riferito che potrebbero esserci ostaggi all’interno del complesso aerospaziale, ma i dettagli restano incerti.

Le notizie dal luogo dell’attacco stano evolvendo, con rapporti che indicano colpi di arma da fuoco dopo l’esplosione. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano una densa colonna di fumo bianco innalzarsi davanti all’ingresso degli stabilimenti, evidenziando la gravità della situazione. Attualmente, non è stata ancora rivendicata la responsabilità dell’attacco, generando ulteriori interrogativi sulle motivazioni e sui possibili responsabili di questo atto terroristico.

Terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerin TUSAŞ’a girdiği anlar ortaya çıktı#tusaş — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 23, 2024

La Tusas è un’azienda cruciale per l’industria aerospaziale turca, rendendola un obiettivo di grande interesse per i gruppi terroristici che mirano a colpire infrastrutture strategiche legate alla difesa nazionale. Al momento, le forze di sicurezza turche stanno intensificando le operazioni per garantire la sicurezza dell’area e liberare eventuali ostaggi all’interno del complesso.