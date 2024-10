Non si può morire in questo modo, addio al mito. Lutto nel cinema, una tragica scomparsa. Una vera tragedia

Un tragico incidente aereo ha segnato la comunità degli appassionati di aviazione e del cinema, portando alla scomparsa dell’istruttore di volo acrobatico Chuck Coleman, una figura chiave coinvolta nella realizzazione del film iconico Top Gun: Maverick. Il drammatico evento si è verificato il 20 ottobre 2024 presso l’aeroporto internazionale di Las Cruces, New Mexico, durante un’esibizione aerea organizzata nell’ambito del Las Cruces Air and Space Expo.





L’attore Miles Teller, noto per il suo ruolo di Bradley ‘Rooster’ Bradshaw nel film, ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso i social media. Nel suo messaggio, Teller ha descritto Coleman come non solo un istruttore di volo acrobatico ma anche un ingegnere aerospaziale e un collaudatore esperto. Ha sottolineato quanto fosse fondamentale la sua presenza durante le riprese, evidenziando che “Chuck aveva un modo di fare molto tranquillo che ci faceva sentire sempre a nostro agio, grazie alla sua vasta esperienza.”

Addio a Chuck Coleman, istruttore di volo di Top Gun: Maverick

Chuck Coleman è deceduto a seguito di un’incidente aereo che ha scosso profondamente i partecipanti all’evento. In un comunicato ufficiale, gli organizzatori del Las Cruces Air and Space Expo hanno espresso il loro triste rammarico per la tragedia: “Siamo rattristati nel condividere questa notizia. Durante l’esibizione di domenica, la comunità della aviazione ha perso un grande professionista.”

Il legame tra Coleman e i membri del cast di Top Gun: Maverick è stato descritto come affettuoso e di grande rispetto reciproco. Miles Teller ha ricordato che “eravamo grati per i suoi insegnamenti e la pazienza mostrataci.” Coleman era noto non solo per le sue abilità nel volo acrobatico ma anche per la sua personalità umile e curiosa, lasciando un’impronta indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Era uno specialista nella formazione di piloti aerei e ha ricoperto un ruolo di grande importanza nel preparare gli attori ad affrontare i comandi degli aerei F-18 Hornet durante le riprese. La sua esperienza ha permesso al cast di eseguire manovre realistiche in volo, conferendo così autenticità e adrenalina alle scene del film. In totale, Coleman ha effettuato oltre 100 voli di addestramento con i membri della produzione.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato una forte reazione sui social, con tributi e ricordi condivisi da molti, tra cui tweet toccanti da parte di colleghi e amici nel settore. Un messaggio di commemorazione ha sottolineato come Chuck fosse “il nostro amico e alleato” e come la sua eredità continui a vivere attraverso il suo lavoro e le vite che ha toccato.

In sintesi, la comunità aerea e cinematografica piange la perdita di Chuck Coleman, una figura che ha unito passione e professionismo. La sua significativa influenza sulla realizzazione di Top Gun: Maverick e la sua dedizione all’istruzione di piloti prosumer sono un memoriale della sua carriera straordinaria. Ranger di volo, ingegnere e pilota: le sue numerose qualità sono state una fonte d’ispirazione, e il suo lascito vivrà nei segreti delle manovre acrobatiche che ha condiviso con i suoi allievi.