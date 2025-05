Quasi due decenni insieme: il nostro viaggio tra amore e genitorialità

Sì, mio marito ed io siamo stati insieme per quasi vent’anni e abbiamo cresciuto due figli. Avevamo fatto progetti per il futuro, certi che ci attendessero soltanto felicità e stabilità. Un giorno, però, la nostra vita cambiò: scoprii che mio marito mi aveva tradita con la mia migliore amica. Fu un colpo inaspettato e doloroso. Dopo il divorzio mi ritrovai senza sostegno economico: mio figlio frequentava l’università, mia figlia iniziava la scuola, e io dovetti trasferirmi all’estero per provvedere a me stessa e ai miei ragazzi.





In un Paese nuovo, con una lingua sconosciuta e un lavoro completamente diverso, ricominciai da zero. Non fu semplice, ma sapevo che dovevo farlo per il bene dei miei figli. Trovai impiego come infermiera geriatrica e, ogni mese, mandavo loro denaro con la speranza di alleviare le difficoltà. Dopo alcuni anni i miei sforzi furono ripagati: mio figlio riuscì a costruire una casa, mentre aiutai mia figlia e suo marito a ristrutturare e migliorare il loro appartamento.

Lavoravo senza giorni di riposo, talvolta dimenticando i miei stessi bisogni, risparmiando ogni centesimo per il futuro affinché i miei figli potessero diventare indipendenti. Un giorno, però, compresi che era giunto il momento di pensare anche a me stessa. Fu allora che conobbi online un uomo che mi propose di andare a vivere con lui, di affittare il mio appartamento e di iniziare una nuova vita, libera dal lavoro incessante.

Decisi che era il passo giusto e tornai a casa. Quando andai a trovare mia figlia e mio nipote, rimasi sorpresa dal comportamento di mio genero: era in casa in un giorno feriale. Preoccupata, volli capire meglio.

«Perché non sei al lavoro? Oggi è mercoledì», gli chiesi.

«Non lavoro», rispose.

«Da quando? Perché non me l’hai detto?»

«Sono stato licenziato due anni fa.»

In quel momento capii che mia figlia e suo marito avevano vissuto con il mio denaro per tutto quel tempo. La scoperta mi rattristò profondamente, e andai da mio figlio. Mi sostenne, spiegandomi che sua sorella e il marito si erano adagiati sull’aiuto altrui, senza sforzarsi di diventare autonomi.

Compresi allora che non potevo più aiutare i miei figli adulti: non facevano alcuno sforzo per risolvere i propri problemi. Decisi di iniziare a vivere per me stessa, non più per gli altri. Quando mia figlia venne a conoscenza della mia decisione, interruppe ogni contatto con me; mio figlio, invece, spera ancora che cambi idea. Forse, però, è davvero arrivato il momento di pensare a me stessa.