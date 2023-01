Video Highlights Lecce – Milan 2-2: Sintesi e gol della partita

Il canale ufficiale YouTube del Milan ha pubblicato un video con gli highlights della partita al “Via del Mare”, terminata con un pareggio per 2-2 contro il Lecce.

Il Milan ha perso altri due punti fondamentali e si trova a nove punti dai campioni in carica della Serie A, il Napoli. I rossoneri hanno iniziato la partita contro il Lecce in modo disastroso, subendo due gol nei primi 20 minuti e sfiorando il terzo. Nonostante la ripresa, la brutta prestazione del primo tempo non poteva essere ignorata. La squadra di Stefano Pioli dovrà ora concentrarsi sulla prossima Supercoppa Italiana contro l’Inter, che dovrà vincere a tutti i costi.

Nonostante gli sforzi, il Milan non è riuscito a recuperare i due punti persi.