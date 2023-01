Udinese – Bologna Streaming Gratis Diretta Live Tv come vedere Sky o Dzan?

Gli spettatori possono accedere alla diretta streaming della prossima partita Udinese-Bologna e alle probabili formazioni dell’evento.

La partita Udinese-Bologna della sesta giornata di Serie A si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le formazioni. I friulani si trovano attualmente al terzultimo posto in classifica, dopo aver pareggiato e perso le ultime due partite di campionato. I felsinei, invece, hanno ottenuto un buon rendimento con otto punti e sono stati sconfitti solo dalla Roma nelle prime giornate di campionato, grazie al gol di Dzeko negli ultimi minuti della partita. Ecco dove vedere la partita Udinese Bologna in streaming gratis.

Udinese Bologna, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Direttore: Tudor

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejcì; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. Dirigente: Mihajlovic

Chi è interessato a vedere la partita Udinese Bologna può accedere allo streaming gratuito online.

Il canale 253 di Sky Sport trasmetterà Udinese Bologna. Per vedere la partita in streaming legalmente, gli spettatori possono scaricare l’applicazione Skygo. È importante notare che i servizi di streaming illegali come Hesgoal, Rojadirecta, Socceron, IPTV e Vipleague non devono essere utilizzati.