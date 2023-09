Vuoi sapere quanto guadagna Alessandro Michieletto: chi è, età, moglie e stipendio

Alessandro Michieletto è uno dei più forti pallavolisti italiani, un pilastro della nazionale azzurra. Nato il 5 dicembre 2001 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Alessandro ha sempre avuto una grande passione per lo sport, grazie anche al contesto familiare: suo padre era un pallavolista e sua madre una cestista.

La sua carriera inizia nel 2015-2016 con la Trentino Volley in Serie D. Grazie alla sua abilità e determinazione, in pochi anni Alessandro scala le categorie del campionato italiano, raggiungendo la prima squadra nel 2020 e vincendo la Supercoppa italiana nel 2021.

Ma non solo club: Michieletto ha anche un’esperienza internazionale di tutto rispetto. Nel 2017 è stato selezionato per la squadra Under-17, ottenendo presto riconoscimenti internazionali come la medaglia di bronzo al campionato europeo e, due anni dopo, l’oro con l’Under-19. Nel 2021 ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, trionfando anche nel campionato europeo e ricevendo il premio come miglior schiacciatore. Nel 2022 ha giocato un ruolo chiave nella vittoria dell’Italia ai Campionati del Mondo di Pallavolo in Polonia e nel 2023 è stato un pilastro della Nazionale italiana agli Europei.

Ma chi è Alessandro Michieletto fuori dal campo? Vive una vita privata tranquilla, in una relazione con Maddalena Bertoldi, leader della squadra dell’ATA Trento. Anche sui social si nota la loro profonda connessione e l’amore che li unisce.

Per quanto riguarda lo stipendio, non ci sono cifre ufficiali, ma si stima che uno stipendio medio per un giocatore di Serie A sia di 250mila euro a stagione. E Alessandro Michieletto è sicuramente uno dei migliori pallavolisti italiani, con una carriera in continua ascesa.