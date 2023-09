Vuoi sapere quanto guadagna Yuri Romanò: chi è, età, fidanzata e stipendio

Yuri Romanò è considerato uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana. Nonostante la giovane età, è già riuscito a ritagliarsi un ruolo di rilievo nella nazionale azzurra.

La carriera di Yuri Romanò

– Nato a Monza nel 1997, Yuri inizia a farsi notare nel mondo della pallavolo nel 2012, giocando prima per la New Team Bollate e poi per i Diavoli Rosa Brugherio.

– La sua ascesa è rapida: nel 2017 approda in Serie A2 con il Potentino, l’Olimpia Bergamo e gli Emma Villas.

– Il 2021 segna un altro grande salto: viene ingaggiato dalla Power Volley Milano in Superlega e successivamente dalla You Energy. Con quest’ultima vince la Coppa Italia.

– A livello internazionale, debutta con la nazionale nel 2016. Partecipa agli Europei e ai Mondiali fino al 2021, dimostrando talento e impegno.

La vita privata di Yuri Romanò

– Nonostante i riflettori dello sport, Yuri conduce una vita riservata.

– La sua compagna è Marta Ciotti, conosciuta nel mondo dei motori come ombrellina. Laureata in biologia, condivide momenti di vita quotidiana sui social.

Quanto guadagna Yuri Romanò?

– Come molti atleti, Yuri mantiene private le informazioni sui propri guadagni.

– Considerando però le numerose stagioni in squadre di alto livello, si può ipotizzare che abbia accumulato una somma considerevole: lo stipendio medio in Serie A è di circa 250.000 euro a stagione.

Yuri Romanò si conferma come uno dei talenti più luminosi del volley italiano, con una carriera in ascesa e un futuro ancora tutto da scrivere.