Unione insolita a Campobasso: i cani si sposano. Cruciani: “Questo è il nostro nuovo corso”. Il VIDEO del matrimonio: “Negli USA tradizione radicata da tempo”

Campobasso ha ospitato il primo matrimonio tra cani, un evento straordinario che ha visto come protagonisti due chihuahua, Pepe e Nana. La cerimonia si è svolta il 26 aprile all’hotel Coriolis, una struttura pet-friendly. L’organizzazione è stata impeccabile, con dettagli come torta nuziale per cani, prosecco per cani, e decorazioni floreali bianche che simulavano le fedi nuziali.





Pepe, di 10 anni, e Nana, di un anno, non hanno avuto un inizio facile. Inizialmente, questi due chihuahua si odiavano. Tuttavia, come racconta Gianna Spina, che ha officiato le nozze, l’amore è sbocciato sorprendentemente, portando i due cani a diventare inseparabili. L’evento ha attratto amici e familiari, inclusi i loro animali, elegantemente vestiti per l’occasione. I festeggiamenti hanno incluso un buffet speciale per gli animali e bomboniere tematiche per gli ospiti.

Questo matrimonio non solo ha celebrato l’unione di Pepe e Nana, ma ha anche avuto un significato più profondo. Secondo Gianna Spina, esperta cinofila con quasi trent’anni di esperienza, l’evento ha voluto richiamare l’attenzione sui diritti degli animali e sulla necessità di proteggerli, specialmente in un periodo contrassegnato da notizie negative riguardo agli attacchi animali.

La cerimonia ha rispecchiato le tradizioni dei matrimoni umani, con fotografo e reporter presenti per documentare l’evento. Curiosamente, Pepe e Nana hanno persino trascorso la notte precedente separati, proprio come vuole la tradizione per gli sposi umani.

L’eco di questo matrimonio è giunto fino a Giuseppe Cruciani, noto per il suo approccio critico nella trasmissione radiofonica La Zanzara. Dopo aver discusso l’evento, ha messo in luce un confronto culturale, evidenziando come tale pratica sia inusuale in altri contesti, come in Burkina Faso, rispetto agli Stati Uniti dove è comune da anni.

In risposta, Gianna ha ribadito che l’obiettivo dell’evento era di celebrare il valore e il contributo degli animali alle nostre vite e di promuovere una maggiore consapevolezza e cultura sui loro diritti. Con questo matrimonio, Campobasso ha dimostrato come anche le cerimonie più insolite possano avere un impatto significativo sulla sensibilizzazione di temi importanti come il benessere animale.