Serena Bortone passa a Mediaset: un cambiamento strategico dopo la controversia alla Rai

Serena Bortone, nota giornalista televisiva, ha preso una decisione inaspettata che potrebbe cambiare le dinamiche del suo percorso professionale. Dopo essere stata al centro di una tempesta mediatica alla Rai, la conduttrice ha scelto di apparire in un programma di Mediaset, la rete concorrente. Questo cambio di scena avviene in un contesto delicato, segnato dalla controversia relativa alla non lettura di un monologo contro il fascismo di Antonio Scurati durante la trasmissione “Che Sarà” il 25 aprile.





La decisione di Bortone di leggere il monologo di Scurati, nonostante il contratto con lo scrittore fosse stato rescisso dalla Rai per ragioni dichiarate come “puramente economiche”, ha alimentato dibattiti sulla libertà di espressione e su possibili atti di censura. Serena Bortone si è posizionata chiaramente a favore della libertà dell’autore, sostenendo la sua causa e, di conseguenza, contrapponendosi alle decisioni dell’emittente pubblica.

Il passaggio di Bortone a Mediaset è stato ufficializzato con il suo imminente debutto a “Verissimo”, talk show pomeridiano molto seguito, condotto da Silvia Toffanin. Quest’apparizione segna la sua prima volta in questo format e alimenta grande curiosità tra il pubblico e i media su possibili rivelazioni o ulteriori dettagli sulle dinamiche interne alla Rai che hanno portato alla sua decisione.

L’anticipazione di questa intervista è stata accolta con grande interesse, tanto che si specula possa trattare non solo del suo recente libro “A te vicino così dolce”, ma anche di temi più spinosi, includendo la sua esperienza alla Rai e la polemica con Scurati. Inoltre, circolano voci su un possibile futuro televisivo per Bortone a Mediaset, con speculazioni su un suo potenziale ruolo in trasmissioni di punta come “Pomeriggio Cinque”.

La scelta di Serena Bortone di attraversare il ponte tra due delle principali reti televisive italiane rappresenta un momento significativo nella sua carriera e potrebbe avere implicazioni importanti per il suo futuro professionale e per il panorama mediatico italiano. La sua presenza a Mediaset potrebbe non solo rilanciare la sua immagine ma anche rafforzare la programmazione della rete con un volto noto e rispettato nel settore.