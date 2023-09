Vuoi Sapere quanto guadagna Daniele Lavia: chi è, età, fidanzata e stipendio

Daniele Lavia è senza dubbio una delle certezze della Nazionale italiana di volley e uno dei giocatori più rappresentativi dell’intero movimento pallavolistico del nostro Paese. Ripercorriamo insieme le tappe della sua brillante carriera.

Gli inizi nel mondo professionistico

– Daniele Lavia nasce a Cariati il 4 novembre 1999. Fin da giovane la sua passione per la pallavolo è evidente.

– Nella stagione 2014-15, quando ha solo 15 anni, viene ingaggiato dal Corigliano Volley in Serie A2.

– Nonostante la squadra decida di non partecipare alla Serie A2 l’anno successivo, costringendo Lavia a giocare in Serie B1, il giovane atleta non si perde d’animo e dimostra sul campo il suo talento.

Il salto di qualità in Superlega

– Nella stagione 2016-17 passa alla Materdomini di Castellana Grotte, dove resta per due anni migliorando costantemente.

– Il vero salto arriva nel 2018-19, quando viene acquistato dalla Porto Robur Costa di Ravenna in Superlega. Le sue prestazioni lo portano poi a giocare per il prestigioso Modena Volley.

– Dal 2021 milita nel Trentino Volley, con cui vince la Supercoppa italiana 2021 e lo scudetto 2022-23.

I successi con la maglia della Nazionale

– Già nel 2016 Lavia viene convocato nelle rappresentative giovanili italiane, vincendo una medaglia d’argento agli Europei Under-19 e una d’oro al Festival olimpico della gioventù europea.

– Nel 2019, a soli 19 anni, debutta nella Nazionale maggiore. Da allora vince:

– Oro agli Europei 2021

– Oro ai Mondiali 2022

– Argento ai Mondiali Under-21 2019 (eletto miglior schiacciatore)

– Nel 2023 è uno dei leader dell’Italvolley agli Europei.

Quanto guadagna Daniele Lavia?

– Non ci sono cifre ufficiali sullo stipendio di Lavia.

– Si stima che possa guadagnare almeno 250.000 euro a stagione, ma probabilmente di più considerando il suo talento e il livello delle squadre in cui milita.

– È certamente uno dei pallavolisti italiani più pagati.

In sintesi, Daniele Lavia è una stella della pallavolo italiana, che ha bruciato le tappe di una carriera costellata di successi sia a livello di club che con la maglia azzurra. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno portato ai vertici di questo sport quando era giovanissimo. E per il futuro di Lavia ci si aspettano ancora grandi soddisfazioni!