Marito di Maionchi attacca Tiziano Ferro: “Taceva sulla sua omosessualità. A 100 kg, cercammo aiuto di un dietologo per lui”

Il caso che ha catalizzato l’attenzione dei media italiani riguarda lo scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, con l’intervento di Alberto Salerno, marito e partner professionale di lunga data di Maionchi. La disputa è iniziata quando Maionchi ha accusato Ferro di ingratitudine, a cui l’artista ha risposto sostenendo che le affermazioni fossero infondate e etichettando Maionchi come un “lupo” cattivo in un articolo condiviso sui social media.





Alberto Salerno ha fornito chiarimenti sulle dichiarazioni di sua moglie, spiegando che l’intento di Maionchi non era di criticare Ferro per la mancanza di ringraziamenti, ma piuttosto per la scarsità di comunicazioni personali negli anni. “Mara non si aspettava ringraziamenti continui, ma una telefonata occasionale per mantenere i rapporti umani,” ha dichiarato Salerno in un’intervista a MowMag.

La discussione si è poi spostata su temi più delicati, come le voci secondo cui Maionchi e Salerno avrebbero impedito a Ferro di fare coming out riguardo alla sua omosessualità. Salerno ha categoricamente negato queste affermazioni, sottolineando come, al contrario, avessero incoraggiato Ferro a esprimere liberamente i suoi sentimenti. “Abbiamo sempre cercato di proteggerlo, consapevoli delle difficoltà legate al fare coming out nei primi anni 2000,” ha aggiunto Salerno.

Inoltre, Salerno ha risposto alle affermazioni che Maionchi avrebbe spinto Ferro a perdere peso per ragioni estetiche. “L’abbiamo aiutato a cercare supporto professionale non solo per la sua carriera, ma per la sua salute,” ha detto Salerno, rivelando che Ferro era stato portato da un dietologo di alto livello per affrontare il suo peso, che all’epoca raggiungeva i 111 chili. Questa iniziativa era motivata dalla preoccupazione per il benessere di Ferro piuttosto che da esigenze del mercato musicale.

Il dibattito pubblico su queste questioni ha messo in luce la complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo e come queste possano essere percepite in modi diversi dai diretti interessati. Mentre la società evolve e diventa più accogliente verso la diversità e l’espressione personale, questo caso risalta come esempio di come le percezioni e le intenzioni possano essere interpretate in modo diverso a distanza di anni.

Salerno conclude riflettendo su come le dinamiche interpersonali e professionali possano cambiare nel tempo, e come il dialogo aperto e onesto sia essenziale per navigare il complicato paesaggio delle relazioni pubbliche e private nel mondo dello spettacolo.