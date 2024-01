Nelle prime ore del mattino, davanti alla stazione Termini di Roma, una donna è stata vittima di una brutale aggressione mentre attendeva l’autobus. L’aggressore, un cittadino nigeriano, ha ferito la donna senza apparente motivo, utilizzando un pezzo di legno dello schienale di una sedia e causandole una frattura alla tibia. L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 in piazzale dei Cinquecento. La vittima ha avuto la fortuna di ricevere l’aiuto tempestivo di alcuni passanti che sono intervenuti per soccorrerla.

Un Intervento Rapido delle Forze dell’Ordine

Fortunatamente, la polizia è stata pronta a intervenire e ha bloccato il 27enne nigeriano, che si trovava ancora in possesso del pezzo di legno utilizzato per l’aggressione. Tuttavia, l’uomo non si è arreso facilmente e ha attaccato gli agenti con calci e morsi. Ha continuato il suo comportamento violento anche quando è stato trasportato nella volante, danneggiando il lunotto del veicolo.

Arresto e Accuse Gravi

A seguito dell’aggressione e del suo comportamento aggressivo verso la polizia, il 27enne nigeriano è stato arrestato e dovrà rispondere delle seguenti accuse:





Resistenza a pubblico ufficiale

Lesioni aggravate

Danneggiamento

Le Conseguenze per la Vittima

La donna aggredita è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa della frattura scomposta e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. Il suo recupero sarà lungo e doloroso a causa dell’atto di violenza subito.

Reazioni all’Episodio

Questo tragico episodio ha suscitato reazioni nella comunità e tra le autorità. L’assessora regionale alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, ha dichiarato: “Il nuovo anno inizia esattamente come era iniziato il precedente: ancora un’aggressione a una donna nei dintorni della stazione Termini che, nonostante l’aumento dei controlli, resta terra di nessuno, teatro di risse e spaccio.” Ha sottolineato come per una donna muoversi da sola a Roma nelle ore notturne sia un gesto quasi eroico.

L’assessora ha anche fatto notare il degrado circostante l’area, frequentata da individui senza dimora, che mette a rischio gli sforzi delle forze dell’ordine. Ha annunciato la volontà della Regione Lazio di collaborare con le autorità competenti per rendere l’area più sicura, soprattutto in vista del Giubileo del 2025.