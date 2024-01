Alessandro Gassmann, noto attore italiano, ha deciso di rompere il silenzio sulla questione dell’evasione fiscale in Italia. Il suo sfogo è arrivato dopo aver appreso l’entità dell’evasione nel paese e ha scritto un messaggio molto critico su X (ex Twitter).

Il Lamentoso Sfogo di Alessandro Gassmann

Nel suo messaggio, Gassmann ha espresso la sua frustrazione riguardo all’evasione fiscale in Italia. Ha scritto: “Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione – scrive l’attore – perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu…” L’attore ha continuato il suo sfogo, definendo coloro che evadono le tasse come “una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi.” Ha concluso il messaggio con un forte “vaffanc**o” rivolto a coloro che non pagano le tasse.

Reazioni e Commenti

Il messaggio di Gassmann ha scatenato una serie di reazioni e commenti tra i suoi seguaci. Alcuni concordano con l’attore, sottolineando che è inaccettabile che l’evasione fiscale sia ancora giustificata. Altri ritengono che il problema principale sia rappresentato dalle grandi aziende che eludono il sistema fiscale italiano attraverso i paradisi fiscali. Un commento ha sottolineato che l’evasione fiscale è solo la punta dell’iceberg e che l’elusione fiscale da parte delle grandi aziende è il vero problema.





Cosa Succederà a Gassmann Dopo il Successo di Un Professore 2?

Alessandro Gassmann ha recentemente ottenuto un grande successo con la seconda stagione della fiction “Un Professore 2” su Rai1. L’attore potrebbe presto tornare a lavorare sulla serie, considerando l’eccellente accoglienza da parte del pubblico e le richieste di una terza stagione.

Inoltre, Gassmann ha utilizzato i social media per esprimere la sua opinione sul caso Balocco e su Chiara Ferragni, sottolineando l’importanza della riservatezza nella beneficenza. Ha citato l’esempio di suo padre, Vittorio Gassmann, che ha sempre sostenuto opere di beneficenza senza mai pubblicizzarle.

In un mondo sempre più orientato all’immagine, Gassmann ha evidenziato l’importanza della classe e della gentilezza. La sua posizione riflette un dibattito in corso sulla beneficenza e sulla sua visibilità nei media.