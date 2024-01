Anna Possi è un nome che risuona con determinazione, sacrificio e umanità. Questa eccezionale donna, la barista più anziana d’Italia, continua a lavorare instancabilmente al Bar Centrale di Nebbiuno, sulle rive del Lago Maggiore, nonostante i suoi 99 anni.

Una Lunga Storia di Impegno

Da ben 65 anni, Anna accoglie i clienti del suo bar con chiacchiere, intrattenimenti e una sorta di “supporto psicologico”. Questo luogo, il “suo” Bar Centrale, è una vera e propria istituzione. La sua storia è ricca di momenti memorabili, dai giorni del juke-box e del flipper ai tempi moderni, con clienti provenienti da tutto il mondo. Il bar è come il suo salotto privato, con una stufa a legna, giornali, libri e persino un computer.

Un’Eredità Familiare

Anna Possi è figlia di una famiglia di albergatori, e questa passione per l’ospitalità scorre nelle sue vene. I clienti la descrivono come “una forza della natura”, e con buona ragione. Una donna che a 99 anni continua a gestire il suo bar, che è diventato la sua casa, è un esempio straordinario di imprenditorialità e determinazione.





Sogni che Non Conoscono Età

Nonostante l’età avanzata, Anna non smette di sognare. Vorrebbe diventare un’accompagnatrice turistica o dedicarsi all’aiuto dei bisognosi. Con grande dolcezza, afferma: “Se avessi la patente, andrei a dare una mano a quelli che non hanno nessuno”. Le sue parole sono una lezione di vita per tutti noi: “Uno deve fare quello che si sente di fare. Impegnarsi, fare sacrifici e non farsi abbattere.” Una lezione di vita da una donna eccezionale.

Questo è il racconto di Anna Possi, la barista straordinaria che continua a dimostrare che l’età è solo un numero, e la determinazione può superare ogni ostacolo.