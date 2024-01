Marian e Annarita, due giovani amiche residenti a Trento, sono scomparse nel nulla, gettando nello sconforto le loro famiglie e la comunità locale. Le due ragazze sono sparite il 31 dicembre, causando ansia e preoccupazione tra i loro cari.

L’Appello Disperato dei Genitori

I genitori di Marian e Annarita hanno deciso di rivolgersi ai social media per lanciare un appello disperato. Chiedono alla comunità di aiutarli a ritrovare le loro figlie, diffondendo la notizia e contattando immediatamente le forze dell’ordine se qualcuno dovesse avere informazioni sulle ragazze scomparse. L’appello su Facebook recita: “Se qualcuno ha visto queste due ragazze è pregato di avvisarmi o contattare le forze dell’ordine… Annarita (mia figlia) e la sua amica Marian, mancano da casa da questa mattina … condividete”.

Ricerche in Corso

Le ore successive alla scomparsa sono state caratterizzate da apprensione e angoscia per i familiari delle giovani. Le forze dell’ordine hanno iniziato a indagare e hanno individuato l’ultima cella attiva dei cellulari delle ragazze in prossimità della stazione di Trento. Tuttavia, al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Si sa solamente che le ragazze avevano delle amicizie anche nelle zone di Mezzolombardo e Mezzocorona, aprendo nuove possibilità per le ricerche.





Speranza di un Ritrovamento

Nonostante le ore di terrore e incertezza, c’è la speranza che le due ragazze possano essere ritrovate sane e salve. Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per rintracciarle e riportarle alle loro famiglie. La comunità locale è unita nella speranza che questa vicenda possa avere un lieto fine, ma bisognerà attendere ulteriori sviluppi per conoscere il destino di Marian e Annarita.