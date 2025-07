Il centrocampista del Bari, Matthias Verreth, colpito da una tragedia: il figlio di un anno è morto in Belgio. La squadra interrompe il ritiro e torna a Bari

Una notizia devastante ha scosso l’ambiente calcistico italiano e, in particolare, la famiglia del Bari. Il centrocampista belga Matthias Verreth, da poco arrivato nella squadra biancorossa, ha subito una perdita indescrivibile: il suo secondogenito, di appena un anno, è deceduto improvvisamente mentre si trovava con la famiglia in Belgio. Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite.





L’episodio si è verificato mentre il Bari stava svolgendo la preparazione estiva a Roccaraso, in Abruzzo. La notizia ha raggiunto il calciatore durante il pranzo con i compagni di squadra, lasciandolo visibilmente sconvolto e in lacrime. Poco dopo, il presidente del club, Luigi De Laurentiis, ha deciso di accompagnare personalmente Verreth all’aeroporto di Fiumicino, per permettergli di tornare al più presto in Belgio e stare vicino alla sua famiglia.

Il club pugliese ha immediatamente preso provvedimenti per mostrare solidarietà al suo giocatore in questo momento di lutto. Il ritiro a Roccaraso, che avrebbe dovuto concludersi tra due giorni, è stato interrotto anticipatamente. Inoltre, l’amichevole prevista contro la Cavese, formazione di Serie C, è stata cancellata. La squadra ha già fatto ritorno a Bari, in segno di rispetto per la tragedia.

In una nota ufficiale diffusa dal club, si legge: “Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio. Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore. Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa.”

Matthias Verreth, classe 1998, si era unito al Bari dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione, durante la quale aveva giocato con il Brescia. La sua carriera lo aveva portato a esordire nel calcio professionistico con il PSV Eindhoven, per poi trasferirsi in Italia. Il calciatore belga era stato accolto positivamente dalla squadra e dai tifosi biancorossi, ma ora si trova ad affrontare una delle prove più difficili della sua vita.

La notizia della tragedia ha trovato ampio risalto non solo in Italia ma anche in Belgio, dove Verreth è nato e cresciuto. I messaggi di cordoglio sono arrivati da molteplici realtà sportive e da tifosi che si sono stretti attorno al giocatore e alla sua famiglia. La perdita di un figlio così piccolo è un evento che lascia una cicatrice indelebile, e il sostegno emotivo diventa fondamentale per affrontare un dolore così grande.

Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle cause del decesso del bambino. La famiglia di Verreth ha scelto di mantenere riserbo sulla vicenda, chiedendo rispetto per il loro lutto.

Il gesto del presidente Luigi De Laurentiis, che ha accompagnato personalmente il calciatore all’aeroporto, sottolinea il legame umano che va oltre il rapporto professionale tra società e giocatori. Anche lo staff tecnico e i compagni di squadra hanno espresso vicinanza al centrocampista belga, dimostrando quanto il calcio possa diventare un luogo di solidarietà nei momenti più difficili.

La decisione del Bari di interrompere il ritiro e annullare l’amichevole contro la Cavese riflette la volontà del club di rispettare la gravità dell’accaduto. In situazioni come queste, lo sport passa in secondo piano, lasciando spazio alla necessità di sostenere chi sta attraversando un dolore immenso.

Il ritorno della squadra a Bari rappresenta un segnale forte: l’intero gruppo biancorosso si stringe attorno a Matthias Verreth e alla sua famiglia. Nei prossimi giorni, sarà importante capire come il calciatore deciderà di affrontare questa fase delicata della sua vita e se riuscirà a trovare la forza per tornare sul campo.

La tragedia che ha colpito Matthias Verreth ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante supportarsi reciprocamente nei momenti più bui. Il mondo del calcio italiano e internazionale si unisce nel cordoglio per questa perdita insostenibile.