Antonella Mosetti: “Avrei accettato compromessi per un ruolo televisivo; ora guadagno 10mila euro mensili con il mio aspetto audace.”

Antonella Mosetti, nota per il suo passato brillante nella televisione italiana, ha recentemente scelto di abbandonare il piccolo schermo per intraprendere una nuova carriera su OnlyFans. Durante una puntata del programma “La Zanzara”, la Mosetti ha condiviso alcuni dettagli sorprendenti sulla sua nuova attività e sulle sue esperienze passate nel mondo dello spettacolo.





Un tempo volto noto di programmi cult come “Non è la Rai”, Antonella, oggi 48enne, ha espresso la sua frustrazione per come la televisione l’abbia relegata a ruoli in reality show, un genere che non le appartiene più: “Ho lavorato con chiunque, da Irene Ghergo a Gianni Boncompagni e Mike Bongiorno. Mi hanno proposto altri reality per anni, ma non li amo”. Questa insoddisfazione l’ha portata a cercare nuove opportunità, trovando in OnlyFans una piattaforma che valorizza la sua immagine senza compromessi.

Parlando delle sue attività su OnlyFans, Mosetti ha rivelato che richiede 10mila euro per un nudo integrale e 5mila euro per foto del seno, sottolineando come questa piattaforma le permetta di sostentare se stessa e sua figlia: “Con OnlyFans ci mangio,” ha dichiarato, aggiungendo che, pur non essendo un’influencer tradizionale, ha trovato un modo per monetizzare la propria immagine efficacemente.

Uno degli aspetti più interessanti del suo passaggio a OnlyFans è la scelta di utilizzare il proprio nome reale, a differenza di altre celebrità che optano per pseudonimi. “Non posso dirvi quanto guadagno, ma sono tra le prime creator al mondo su OnlyFans,” ha affermato, sottolineando come la trasparenza la differenzi mentre mantiene la privacy sui dettagli finanziari per evitare problemi con le autorità fiscali.

Durante l’intervista, Mosetti ha anche toccato temi delicati come le molestie ricevute da un noto regista, che è deceduto poco dopo l’incidente. Questa rivelazione mostra il lato oscuro dell’industria dell’intrattenimento che ha spesso costretto a confrontarsi con situazioni sgradevoli.

Riflessioni sulle Relazioni Personali

Nel discutere delle sue relazioni personali, Antonella ha espresso rimpianti per alcune scelte passate, citando la sua storia con Aldo Montano come l’unico amore importante della sua vita. Ha inoltre scherzato con i conduttori sulla sua disponibilità a relazioni con persone influenti, riflettendo ironicamente sulla sua vita sentimentale.

In conclusione, la storia di Antonella Mosetti è un esempio di come le personalità televisive possano reinventarsi in un’era digitale. La sua trasparenza, unita alla capacità di adattarsi e monetizzare la propria immagine online, rende la sua storia particolarmente rilevante per discorsi sul futuro del lavoro e sulla privacy nell’era dell’informazione digitale.