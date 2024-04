Azzurra, scomparsa la mamma determinata che proseguì con la gravidanza nonostante fosse affetta da un tumore al seno

Il comune di Oderzo, in provincia di Treviso, Veneto, è stato colpito da una perdita dolorosa. Azzurra Carnelos, conosciuta affettuosamente come la madre coraggio, è deceduta sabato notte all’età di soli 33 anni, a seguito di una lunga battaglia contro il tumore al seno. Azzurra lascia dietro di sé il suo piccolo Antonio, di appena 8 mesi, nato dall’indomito spirito di lotta della madre.





Un Percorso di Vita e Lotta

Azzurra Carnelos, una studentessa eccezionale laureata con lode in Economia bancaria e Finanza, ha conosciuto Francesco nel 2013. Dopo essersi laureati insieme nel 2015, hanno iniziato una vita congiunta, coronata dalla nascita del loro amore. Tuttavia, il 2019 ha segnato una svolta drammatica nella vita di Azzurra. Seguendo il consiglio di un sogno premonitore, in cui la voce della nonna defunta le suggeriva di sottoporsi a controlli, Azzurra scoprì di avere un nodulo al seno.

La Battaglia contro il Cancro

Nonostante una diagnosi inizialmente favorevole, il cancro ha fatto un ritorno devastante nel 2023, poco dopo l’annuncio della sua gravidanza. Di fronte a questa prova, Azzurra ha fatto una scelta coraggiosa e straordinaria: continuare la gravidanza, desiderando ardentemente accogliere Antonio nella sua vita. La sua determinazione a diventare madre non è stata scossa nemmeno dalle difficoltà poste dalla malattia.

Un Esempio di Coraggio e Amore

La storia di Azzurra Carnelos è una testimonianza di amore incondizionato e coraggio indomito. Anche nei momenti più bui della sua malattia, ha mantenuto una speranza incrollabile e un desiderio ardente di vedere crescere suo figlio. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile in coloro che l’hanno conosciuta e amata, ma il suo spirito vivrà eternamente attraverso il piccolo Antonio.

Oderzo, così come la comunità più ampia, ricorderà Azzurra non solo per la sua battaglia contro il cancro, ma anche per la sua resilienza e la capacità di ispirare gli altri. Il suo lascito è un messaggio potente sull’importanza della tenacia e della speranza, anche nelle circostanze più difficili.

La vita di Azzurra Carnelos rimarrà un faro di forza e ispirazione per tutti coloro che affrontano prove personali, dimostrando che l’amore e la determinazione possono trascendere anche gli ostacoli più grandi.