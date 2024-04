Come finisce Richard Jewell storia vera: trama e finale

Scopriamo insieme trama, verità storica, cast e finale di questa opera cinematografica.





Il film “Richard Jewell”, diretto dal celebre Clint Eastwood e rilasciato nel 2019, arriva su Canale 5 il 4 settembre 2022. Quest’opera biografica e drammatica si estende per 129 minuti e racconta una storia di ingiustizia e resistenza umana sullo sfondo delle Olimpiadi di Atlanta del 1996. La sceneggiatura, scritta da Billy Ray, ripercorre eventi tragici e momenti di tensione che hanno segnato la vita del protagonista.

Richard Jewell: la storia vera dietro il film e la trama

Richard Jewell lavorava come guardia di sicurezza per la AT&T durante le Olimpiadi, quando ha scoperto una bomba durante un concerto in un parco. Dopo aver agito eroicamente per minimizzare i danni dell’esplosione, si trova, paradossalmente, accusato di aver piazzato lui stesso l’ordigno. Senza prove concrete, ma con una forte pressione mediatica e investigativa, Jewell si rivolge a un amico avvocato per cercare di ripulire il suo nome dalle accuse infondate, fronteggiando l’ostilità dell’FBI e dei media.

Richard Jewell, come finisce

Il finale del film è un mix di trionfo personale e amarezza continua. Richard Jewell viene infine scagionato da tutte le accuse, ma le cicatrici lasciate dalla vicenda rimangono indelebili. Nonostante le persistenti convinzioni dell’FBI sulla sua colpevolezza, Jewell riesce a realizzare il suo sogno di diventare poliziotto, portando a termine una lunga battaglia per la giustizia.

Il film è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, con particolare apprezzamento per le interpretazioni del cast e la regia di Eastwood. Tra i membri del cast troviamo:

Paul Walter Hauser nel ruolo di Richard Jewell

nel ruolo di Richard Jewell Sam Rockwell come Watson Bryant, l’avvocato di Jewell

come Watson Bryant, l’avvocato di Jewell Kathy Bates nei panni di Barbara “Bobi” Jewell, la madre di Richard

nei panni di Barbara “Bobi” Jewell, la madre di Richard Jon Hamm interpreta Tom Shaw, un agente dell’FBI

interpreta Tom Shaw, un agente dell’FBI Olivia Wilde è Kathy Scruggs, la giornalista che copre il caso

è Kathy Scruggs, la giornalista che copre il caso Altri membri del cast includono Nina Arianda, Ian Gomez e Wayne Duvall

Il trailer, rilasciato il 3 ottobre 2019, offre uno sguardo intrigante sulla narrazione intensa e sulla tensione drammatica del film. Distribuito nelle sale americane il 13 dicembre 2019 e arrivato nelle sale italiane il 16 gennaio 2020, “Richard Jewell” continua a essere un esempio significativo di come il cinema possa esplorare e influenzare la percezione pubblica di eventi reali. Questa proiezione su Canale 5 rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in una storia di resilienza umana e ingiustizia mediatica.