Luca Onestini vince 100.000 $ al GF USA e sogna di stabilirsi lì con la fidanzata Aleska

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip negli Stati Uniti, Luca Onestini ha espresso il desiderio di costruire un futuro oltreoceano. L’ex odontotecnico, noto per il suo passato televisivo in Italia, ha recentemente dichiarato di voler investire i 100mila dollari guadagnati grazie alla sua esperienza nel reality americano. Nonostante si sia classificato al secondo posto, il premio ottenuto rappresenta per lui una grande opportunità per avviare una nuova fase della sua vita.





Durante un’intervista riportata da Novella 2000, Onestini ha affermato: “Mi piacerebbe investire il premio qui. Vorrei la possibilità di guadagnarmi da vivere e costruirmi un futuro negli Stati Uniti”. Queste parole lasciano trasparire un forte interesse verso un trasferimento definitivo in America, una scelta che potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera e nella sua vita personale.

La partecipazione al Grande Fratello Vip americano ha permesso a Luca Onestini di vivere per mesi negli Stati Uniti, un’esperienza che sembra averlo profondamente colpito. Dopo la finale del programma, il giovane è volato a Miami per conoscere le sorelle della sua fidanzata, Aleska Genesis Castellanos, prima di fare ritorno in Italia. Attualmente, la coppia sta trascorrendo parte delle vacanze estive sulla riviera romagnola.

Il legame con Aleska Genesis Castellanos, modella e influencer venezuelana con oltre 8 milioni di follower su Instagram, è nato proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip americano. Sebbene Aleska sia stata eliminata dal gioco molto prima di Luca, i due hanno iniziato una relazione che è continuata anche fuori dal reality. La modella ha raccontato il loro incontro con grande emozione: “Ti ho cercato a lungo, ma mai avrei immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo proprio lasciarti andare”. Dall’altra parte, Onestini ha definito la relazione con Aleska come il “più bel premio vinto con la partecipazione al reality”.

Questa nuova fase della vita di Luca Onestini sembra dunque caratterizzata da importanti cambiamenti. La possibilità di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti rappresenta per lui un’opportunità sia personale che professionale. Con il premio vinto al programma televisivo, Onestini potrebbe avviare nuovi progetti e consolidare la sua carriera lontano dall’Italia.

La scelta di investire negli Stati Uniti non è solo legata a motivazioni economiche, ma anche alla voglia di esplorare nuove opportunità in un contesto internazionale. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli concreti sui suoi piani futuri, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip americano sembra determinato a sfruttare al massimo questa occasione.

Nel frattempo, Luca Onestini e Aleska Genesis Castellanos continuano a godersi la loro relazione, nata in circostanze inaspettate ma ormai consolidata. La coppia appare molto affiatata e pronta a affrontare insieme qualsiasi sfida futura, inclusa la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti.

Il percorso di Luca Onestini dimostra quanto le esperienze televisive possano influenzare profondamente la vita dei partecipanti. Da ex concorrente del Grande Fratello in Italia a protagonista del reality americano, Onestini ha saputo cogliere le opportunità offerte dal programma e trasformarle in un trampolino di lancio per nuovi progetti e ambizioni.