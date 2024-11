Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli critica Mariotto: “Non so come interagire con uno col turbante, non c’è intesa, su…”

La sesta puntata di Ballando con le Stelle si è rivelata una serata animata, con momenti di tensione tra i concorrenti e la giuria. La rivolta di Massimiliano Ossini ha dato il via a una serie di confronti agitati che hanno caratterizzato la serata.





Alan Friedman, nonostante avesse dichiarato la sua voglia di leggerezza e di mettersi in gioco, ha manifestato un atteggiamento teso, arrivando addirittura a lanciare un’accusa di body shaming nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima ha chiarito che forse non aveva compreso appieno il significato delle sue parole, dato che la sua comprensione dell’italiano è altalenante. Le polemiche sono continuate quando il giudice Mariotto ha commentato l’esibizione di Friedman, affermando che “Sembrava che gli scappava la popò…”. La reazione di Friedman non si è fatta attendere, arrivando a dichiarare: “Io sono un uomo adulto, vaccinato e posso sopportare tutte le infamie, ma non le merita Giada Lini.” Il giornalista ha espresso il suo disappunto nei confronti della giuria e del pubblico, cercando comprensione per la sua esibizione.

Successivamente è stata la volta di Sonia Bruganelli, che ha manifestato il suo dissenso nei confronti di due giudici in particolare, Selvaggia e Mariotto. Nel video di introduzione della sua performance, ha dichiarato: “Selvaggia e Mariotto sono una nube nera. Non so quanti anni sono che Selvaggia è qui, non si capisce perché tutti parlano della loro storia e io non dovevo raccontare la mia”. La concorrente ha espresso il suo disappunto in merito alla mancanza di attenzione verso la sua storia personale, evidenziando un presunto trattamento ingiusto da parte della giuria.

Le tensioni in pista hanno caratterizzato la sesta puntata di Ballando con le Stelle, lasciando spazio a polemiche e divergenze tra i concorrenti e la giuria. La serata è stata contraddistinta da momenti di forte emotività e confronto, evidenziando la tensione presente tra i protagonisti del programma.

