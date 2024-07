Bambina di due mesi perde la vita schiacciata da una frana su una spiaggia di Formentera

Una tragedia si è abbattuta questa mattina su una spiaggia a Formentera, alle Baleari, dove una bambina di due mesi è morta dopo essere stata travolta da una frana di materiale roccioso. La frana si è staccata da una parete di argilla antistante l’arenile, causando conseguenze drammatiche.





La tragedia in spiaggia

Secondo il servizio di emergenze Samu, la bimba è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Formentera e successivamente in elicottero a quello di Ibiza, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Anche il papà della bimba, un uomo di 33 anni, è rimasto ferito in maniera meno grave a causa della caduta di rocce di grosse dimensioni.

Il luogo dell’incidente

La frana è avvenuta verso le 9.30 sulla spiaggia di Es Copinar, situata nella parte più meridionale di Migion, al sud dell’isola. Si tratta di una zona con tratti di sabbia e roccia, priva di bagnini. I servizi di emergenza hanno immediatamente risposto all’incidente, cercando inutilmente di stabilizzare la piccola.

Indagini in corso

Il magistrato di turno ha disposto un’inchiesta sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità per la tragedia. La guardia civile e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione, mentre la polizia locale ha transennato l’area.

Questa terribile tragedia ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce la necessità di valutare attentamente le misure di sicurezza in luoghi simili. La perdita di una vita così giovane è un evento devastante che richiede un’approfondita riflessione sulle precauzioni da adottare in simili contesti.