Barbara D’Urso si prepara a un possibile ritorno in TV: il pubblico è in attesa

Dopo essersi allontanata da Mediaset, Barbara D’Urso si è dedicata a tempo per sé, viaggiando e brillando nei teatri, ma il desiderio di ritornare in televisione non l’ha mai abbandonata. Il suo pubblico è altrettanto impaziente di vederla nuovamente sul piccolo schermo, una possibilità che sembra avvicinarsi, come suggerisce l’ultima immagine con la scritta “coming soon” pubblicata dalla conduttrice sui social media.





Recentemente, intervistata a Domenica In da Mara Venier, Barbara ha condiviso le sue emozioni sul ritorno in Rai, luogo che considera la sua casa televisiva, descrivendo il legame emotivo e la nostalgia per i 22 anni trascorsi lì prima di una pausa. “Il filo con la Rai è rimasto”, ha esclamato, evidenziando quanto fosse stato commovente per lei ritornare in quella sede.

Il sito di notizie Dagospia ha rilanciato la notizia che Barbara D’Urso potrebbe approdare a Nove, il canale di Discovery sotto la gestione di Warner Bros, dopo essere stata presuntamente allontanata da Mediaset da Pier Silvio Berlusconi. L’articolo menziona come la decisione di Berlusconi di chiudere le porte della Rai alla D’Urso abbia aperto nuove opportunità per lei su altre reti.

Dagospia riferisce anche che il potenziale passaggio di Barbara a Nove potrebbe rappresentare una mossa strategica data la sua popolarità e il basso costo del suo ingaggio rispetto al passato. Questo la posizionerebbe in una fascia pomeridiana ricca di inserzioni pubblicitarie, sfruttando la sua capacità di attrarre un ampio pubblico. La situazione contrattuale con il suo attuale manager, Lucio Presta, è uno degli ostacoli da superare per finalizzare il suo trasferimento.

Il cambio di rete potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per Barbara D’Urso, soprattutto considerando la performance non ottimale del suo sostituto in Mediaset e il non irresistibile successo del programma concorrente “La vita in diretta” di Matano. Tutte le trattative sono ancora in corso e gli occhi sono puntati su come si svilupperanno i prossimi passi nella carriera televisiva di Barbara D’Urso, una figura che continua a generare grande interesse e discussioni nel panorama mediatico italiano.