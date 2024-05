Splendida cornice:tra i partecipanti del 2 maggio troviamo Kabir Bedi e Ferzan Ozpetek

L’ultima puntata del programma di Rai Cultura “Splendida cornice” presentato da Geppi Cucciari, verrà trasmessa stasera, 2 maggio, alle 21.20 su Rai 3.





Molto più di due ore dedicate alla cultura, all’intrattenimento, alla divulgazione e alla satira. Numerosi i partecipanti dell’ultima puntata: tra questi il regista Ferzan Özpetek con il suo recente libro intitolato “Cuore Nascosto”, l’attore Vinicio Marchioni come scrittore con il suo libro chiamato “Tre Notti” e Pasquale Petrolo conosciuto meglio come Lillo. Inoltre, l’attrice e regista Serra Yilmaz, Kabir Bedi, il caricaturista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell’organizzazione “Anziane per il clima” e Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut in connessione da Monza. A questi si aggiungono le performance musicali di Elio e i Negrita e la danza con “Take Me With You” del Poznań Opera Ballet.

Come abituale, il pubblico è selezionato attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Individui di marketing diventano persone interagendo con i “competenti”: esperti di grande professionalità confrontati con domande talvolta inaspettate, tra cui emergere Amalia Ercoli Finzi, la prima donna ingegnere aero-spaziale italiana, il filologo Giuseppe Antonelli, l’avvocatessa civista Ester Viola e il professore e specialista in alimentazione Alberto Grandi. Ai loro interventi si uniscono la correzione grammaticale di Andrea Maggi e i consigli per ampliare la conoscenza di Roberto Mercadini. Ritorna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.