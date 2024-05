Chi è Luca Gervasi: curiosità e dettagli sulla vita privata del creatore

Luca Gervasi ha conquistato l’universo dei social con i suoi video fatti insieme alla sua gatta, Belen. Quest’ultima è diventata in breve tempo una celebrità su Internet portando il ragazzo milanese a creare un libro intitolato Sette Vite Insieme a Te, un podcast chiamato Hey Luca e, infine, la serie webI’m Belen.





Oggi, il meneghino di 36 anni sarà ospite della trasmissione La Volta Buona, trasmessa a partire dalle 14 su Raiuno. Lì, svelerà i dettagli della sua vita privata e la sua carriera alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Born nel 1988 a Milano, Gervasi si è laureato in Comunicazione e Marketing e ha lavorato per molti anni nel mondo della moda prima di diventare una star del web. Ora, insieme alla sua amata gatta Belén, intrattiene una solida base di fan di oltre 350.000 follower con foto e video della loro vita quotidiana. Luca, grazie alla sua naturalezza e al suo senso dell’umorismo, cattura i follower con storie reali, reazioni spontanee e momenti quotidiani.

Luca Gervasi e Belen: una combinazione di successo

Gervasi ha iniziato a creare contenuti durante il lockdown. “È stata con un regalo da alcune amiche che mi è arrivata Belén, e quasi spontaneamente ho iniziato a pubblicarla,” dichiarava a Vanity Fair. Inoltre, nelle pagine del settimanale di Simone Marchetti, ha condiviso il momento in cui ha deciso di cambiare la direzione della sua vita: “Per un anno e mezzo ho svolto due lavori: ho mantenuto la mia posizione nella moda, ma ho anche speso le prime ore del mattino e le ultime della serata per filmare e montare video. Ho deciso di impegnarmi completamente nel mio sogno di creare contenuti online dopo essere stato invitato al Festival del Cinema di Venezia. È stato un momento molto importante per me, mi ha portato a pensare al mio futuro, ai miei sogni. Ho capito che tutto questo stava accadendo per un motivo.”

Alla domanda su eventuali differenze tra il personaggio mostrato nei video e la sua reale personalità, ha risposto: “Non ho mai avuto il tempo di costruire un personaggio per me stesso, quindi non ho dovuto modificare molto della mia vita di tutti i giorni. Non esiste alcuna differenza tra la mia personalità online e offline. Non sento la necessità di dover condividere contenuti che siano incongruenti con la mia identità o con quello che faccio. La mia vita è molto semplice, proprio come i contenuti che pubblico.” Fonte: Vanity Fair