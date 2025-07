Porto Cervo: ragazza di 24 anni muore dopo essere stata investita da un SUV sulle strisce

Una terribile tragedia ha colpito questa mattina la celebre località di Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. Gaia Costa, una ragazza di 24 anni originaria di Tempio Pausania, ha perso la vita dopo essere stata investita da un SUV mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, precedentemente conosciuta come via Porto Vecchio. La giovane, che si trovava nella rinomata località turistica per motivi lavorativi, svolgeva il ruolo di baby sitter.





Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, il veicolo era condotto da una turista di nazionalità tedesca, che viaggiava insieme alla figlia. L’impatto è avvenuto mentre Gaia stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che la conducente non si sarebbe accorta immediatamente dell’incidente e avrebbe continuato a guidare per alcuni metri dopo l’urto. Solo l’intervento di un passante, che ha assistito alla scena e ha colpito ripetutamente il finestrino del SUV per attirare l’attenzione della donna, è riuscito a fermare il veicolo.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe gridato alla conducente: “Ma hai visto cosa hai fatto?”, visibilmente sconvolto dalla scena. Solo in quel momento la turista si sarebbe resa conto della gravità della situazione e, sopraffatta dallo shock, avrebbe perso i sensi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la giovane. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il cuore di Gaia Costa aveva già smesso di battere e ogni tentativo si è rivelato inutile.

Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai carabinieri della stazione locale di Porto Cervo, che stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra i punti da approfondire ci sono le condizioni alla guida della turista tedesca e l’eventuale presenza di fattori che possano aver contribuito alla sua mancata percezione dell’impatto.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e i tanti turisti presenti in questo periodo nella Costa Smeralda. Gaia Costa, descritta dai conoscenti come una ragazza solare e dedita al lavoro, era molto conosciuta a Tempio Pausania, sua città natale, dove la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti sgomenti.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente, via Aga Khan, è una delle arterie principali di Porto Cervo, frequentata sia da residenti che da turisti. Nonostante la presenza delle strisce pedonali, non è la prima volta che si verificano episodi di pericolo per i pedoni in questa zona. Le autorità locali potrebbero ora valutare l’adozione di misure aggiuntive per migliorare la sicurezza stradale.

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla guida, specialmente in aree ad alta densità pedonale come quelle turistiche. La dinamica dell’incidente suggerisce che una semplice distrazione possa avere conseguenze devastanti, come purtroppo dimostrato dalla morte di Gaia Costa.

Mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini, il dolore per questa perdita rimane immenso. La famiglia della giovane è stata immediatamente informata dell’accaduto e ora si trova a dover affrontare un lutto insostenibile. La comunità di Tempio Pausania si stringe attorno ai parenti di Gaia, offrendo supporto e vicinanza in questo momento di profondo dolore.