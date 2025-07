Antonino De Stefano perde la vita in un incidente stradale: lascia moglie e cinque figli

Un drammatico incidente si è verificato ieri lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Capua e Caserta Nord, provocando la morte di Antonino De Stefano, un operaio di 39 anni. L’uomo, originario di Ceppaloni, in provincia di Benevento, lascia una moglie e cinque figli, l’ultimo dei quali nato da pochi mesi. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, dove il 39enne era molto conosciuto e apprezzato.





Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 729+800 dell’autostrada. De Stefano, che stava viaggiando a bordo di un furgoncino, si sarebbe fermato in corsia d’emergenza, presumibilmente a causa di un problema tecnico legato alle gomme del veicolo. Mentre si trovava fuori dal mezzo, un camion in transito lo avrebbe travolto violentemente, impattando anche contro il furgoncino. L’urto è stato così forte da non lasciare alcuna possibilità di sopravvivenza all’uomo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente, per Antonino De Stefano non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato lunghe code sull’autostrada, complicando ulteriormente il traffico nella zona.

La notizia della tragica scomparsa ha scatenato un’ondata di dolore a Ceppaloni, dove De Stefano era molto conosciuto e stimato. L’uomo lavorava presso la ditta Sogesi Srl, specializzata nella raccolta dei rifiuti con sede a Montesarchio. L’azienda ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale, ricordando il valore umano e professionale del loro dipendente: “La Sogesi Srl è sgomenta per la tragica scomparsa di Antonino, valido e scrupoloso dipendente nonché persona umanamente squisita. Oggi non perdiamo solo un prezioso e amato collaboratore ma, soprattutto, un amico, un uomo genuino, un cuore puro. Uno di quelli che hanno contribuito a fare della nostra azienda un esempio di efficienza. A sua moglie, alle sue care figliole, al fratello Alfonso, anche lui nostro dipendente, alla famiglia tutta l’espressione del nostro profondo dolore e i sentimenti di massima vicinanza.”

La comunità di Ceppaloni si è stretta intorno alla famiglia di Antonino De Stefano, esprimendo solidarietà e vicinanza in un momento così difficile. La perdita dell’operaio rappresenta una ferita profonda per la città e per tutti coloro che lo conoscevano.

L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati alla circolazione stradale e l’importanza di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli automobilisti. Mentre le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio della dinamica, la famiglia e gli amici di De Stefano si preparano a dirgli l’ultimo addio con un dolore che difficilmente potrà essere alleviato.

La tragedia ha avuto un forte impatto anche sull’azienda Sogesi Srl, dove il 39enne lavorava insieme al fratello Alfonso. La loro collaborazione era apprezzata non solo per la competenza professionale ma anche per il legame umano che avevano instaurato con colleghi e dirigenti.

La morte di Antonino De Stefano lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche nella comunità di Ceppaloni, che lo ricorda come una persona genuina e generosa. Il lutto cittadino testimonia quanto fosse amato e rispettato da chi lo conosceva.