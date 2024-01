Boeing 737 Max 9: Sospensione dei Voli in Seguito all’Incidente con Portellone Staccato

La Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità americana per la sicurezza aerea, ha emesso un ordine di sospensione temporanea dei voli per alcune unità del modello Boeing 737 Max 9, in seguito a un incidente avvenuto su un volo della Alaska Airlines. L’amministratore della Faa, Mike Whitaker, ha annunciato che l’agenzia richiederà ispezioni immediate per alcune delle aeromobili prima che possano riprendere le operazioni. Questa misura colpisce ben 171 aeromobili in servizio in tutto il mondo.

L’Incidente in Volo

L’incidente che ha innescato questa decisione è avvenuto su un volo della Alaska Airlines che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Portland, nell’Oregon. Durante il decollo, il portellone e una porzione della fusoliera dell’aereo si sono staccati in volo, causando un momento di grande apprensione tra i passeggeri a bordo. Stephanie King, una passeggera, ha condiviso un’immagine che mostra un buco nella fiancata sinistra dell’aereo, accanto ai sedili. Altre immagini e video dell’incidente sono stati diffusi sui social media, tra cui X e TikTok. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi. L’aereo, con 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo, è riuscito a effettuare un atterraggio sicuro.

I Racconti dei Testimoni

Testimoni oculari a bordo dell’aereo hanno raccontato momenti di terrore. Evan Smith, uno dei passeggeri, ha dichiarato: “Ho sentito un forte scoppio nella parte posteriore sinistra. Un suono sibilante e tutte le maschere di ossigeno si sono attivate immediatamente e tutti le hanno indossate.” Smith ha anche raccontato di un ragazzo e sua madre seduti vicino al punto in cui la finestra è esplosa, con la maglietta del giovane risucchiata fuori dall’aereo.





L’incidente si è verificato quando l’aereo era già salito a oltre 4.800 metri di altitudine, circa sei minuti dopo il decollo alle 17:07, secondo i dati di tracciamento del volo dal sito web FlightAware. L’atterraggio di emergenza è stato eseguito alle 17:26. Il portellone si è staccato poco dopo il decollo, causando la depressurizzazione della cabina. Il pilota ha prontamente comunicato ai controllori del traffico aereo di Portland che l’aereo era coinvolto in un’emergenza e che doveva fare ritorno all’aeroporto, come registrato in una registrazione audio.

Questa sospensione dei voli dei Boeing 737 Max 9 è un chiaro segnale della priorità data alla sicurezza nell’aviazione e delle misure adottate per indagare sull’incidente e prevenire futuri rischi per i passeggeri. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e informazioni riguardo a questo incidente.