Chiara Ferragni riappare sui social in abito nero con spacco profondo dopo il lungo silenzio, contemporaneamente al rientro in Italia di Fedez

Chiara Ferragni colpisce i fan con un ritorno su Instagram in grande stile, mostrando eleganza e indipendenza con un abito nero da Venezia.

Dopo una pausa dai riflettori, Chiara Ferragni, icona di stile e imprenditrice digitale di fama mondiale, è tornata a farsi notare sui social media. La fashion blogger ha scelto un abito total black con uno spacco vertiginoso per la sua riapparizione, mostrando le sue gambe lunghe e toniche. Durante questo periodo, Chiara ha trascorso del tempo prezioso con la sua famiglia, circondata dall’affetto della madre Marina e delle sorelle Francesca e Valentina. Nel frattempo, il suo ex marito, il rapper Fedez, si è divertito al festival Coachella con un nuovo gruppo di amici, tra cui la tiktoker Giulia Ottorini.





Chiara Ferragni e la visita a Venezia

Proprio mentre Fedez faceva ritorno in Italia, Chiara ha deciso di aggiornare i suoi follower con una serie di scatti affascinanti da Venezia. Ha pubblicato foto in cui indossa un long dress elegante di Mônot, caratterizzato da un collo alto e uno spacco laterale molto pronunciato, che ha lasciato i fan senza parole. Nonostante la sua apparente semplicità, l’abito, dal valore di circa 1.300 euro, esprime un’aria di raffinata indipendenza.

Per completare il look, Chiara ha optato per un chignon disordinato, impeccabile nei dettagli, che aggiunge un tocco di sofisticata noncuranza al suo stile. Il viaggio a Venezia non è stato solo una fuga dalla routine, ma anche un’occasione per supportare l’amico Francesco Vezzoli alla mostra “Musei delle Lacrime” presso il Museo Correr.

I commenti al suo ultimo post su Instagram sono stati unanimemente positivi, con molti follower che hanno elogiato il nuovo look. Alcuni si sono persino chiesti cosa ne pensasse Fedez vedendo le foto dell’ex moglie in tale splendore. Chiara Ferragni continua a dimostrare che il suo impatto nel mondo della moda e dei social media è indiscutibile, consolidando il suo status di influencer di successo e donna indipendente.