Dopo il successo de L’Allieva, ecco il cast della nuova serie tv Costanza di Alessia Gazzola

Subito dopo il notevole trionfo di L’Allieva, il mondo televisivo si arricchisce di un nuovo gioiello: “Costanza”, una serie ispirata all’omonimo romanzo di successo di Alessia Gazzola. La produzione ha già annunciato l’avvio delle riprese, suscitando grande attesa tra i fan. Coloro che hanno seguito con passione le vicende di Alice Allevi si preparano ora a tuffarsi nelle nuove avventure di Costanza Macallé, certi di ritrovare la stessa magia che ha caratterizzato il progetto precedente. Il cast, già parzialmente svelato, include volti noti del panorama seriale italiano, promettendo performance di alto livello su Rai 1.





La storia di Costanza: un viaggio da Sud a Nord

La trama di “Costanza”, tratta dal primo libro “Questione di Costanza”, ci introduce nella vita di Costanza Macallé, neolaureata in medicina che si trasferisce dal caloroso Sud alla grigia e fredda realtà del Nord Italia. Accanto a lei c’è Flora, sua figlia, nata da un breve incontro e che non ha mai conosciuto suo padre. Stabilitasi a Verona con la sorella Antonietta, Costanza inizia a lavorare all’Istituto di Paleopatologia, dove si imbatte nel misterioso ritrovamento di un cavaliere medievale. La sua quotidianità è un intreccio di sfide professionali, responsabilità familiari e intricati intrecci amorosi, rappresentando le dinamiche e le difficoltà di molte donne moderne.

Un cast di stelle per la nuova serie

Nel ruolo di Costanza vedremo Miriam Dalmazio, nota per la sua partecipazione in “Studio Battaglia”, che si preannuncia come una degna erede di Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi. Marco Rossetti, già apprezzato in serie come “DOC” e “Un Passo Dal Cielo”, è il candidato principale per il ruolo di Marco, il padre della figlia di Costanza. A completare il cast ci sono volti come Davide Iacopini, e alla regia troviamo Fabrizio Costa, veterano già alla guida delle ultime stagioni de L’Allieva. Le aspettative sono alte, e il format, che ha già riscosso successo in passato, promette di regalare nuove emozioni e di confermare la qualità della produzione precedente.

Con un mix di dramma, mistero e relazioni umane complesse, “Costanza” si appresta a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama delle serie televisive italiane, mescolando sapientemente elementi di intrattenimento puro con spunti di riflessione sulla realtà sociale e personale contemporanea.

Chi è Alessia Gazzola

Biografia

Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, si distingue nel panorama letterario italiano grazie al successo della sua serie di libri incentrati sul personaggio di Alice Allevi. Dopo aver completato i suoi studi in Medicina e Chirurgia e specializzandosi in Medicina Legale, Gazzola ha debuttato nel mondo della narrativa nel 2011 con “L’allieva”, dando vita a una serie che è stata trasformata in una popolare serie televisiva da Rai Uno, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei ruoli principali. L’autrice vive a Verona con il marito e le loro due figlie.

Libri di Alessia Gazzola

La serie di Alice Allevi conta numerosi titoli, tra cui “Un segreto non è per sempre”, “Sindrome da cuore in sospeso” e “La ragazza del collegio”, che hanno confermato la Gazzola come una delle voci più apprezzate del genere letterario chick lit italiano. Nel 2019, ha avviato una nuova serie incentrata su Costanza Macallè, un altro personaggio carismatico che ha già conquistato i lettori con “Questione di Costanza” e “La Costanza è un’eccezione”. Inoltre, la Gazzola non si è limitata ai gialli, esplorando altri generi con “Non è la fine del mondo” e “Lena e la tempesta”.

Citazioni

Gazzola, nel corso della sua carriera letteraria, ha saputo toccare il cuore dei lettori con frasi memorabili e riflessioni profonde. “Non voltare mai lo sguardo altrove. Non serve. Fa’ appello a tutto il tuo coraggio. Fissa negli occhi la paura e ridi, ridi di lei”, una frase tratta da “Un po’ di follia in primavera”, esemplifica la capacità dell’autrice di combinare umorismo e saggezza. Attraverso i suoi libri, Gazzola invita i lettori a confrontarsi con le proprie paure, incoraggiandoli a superarle con coraggio e determinazione.