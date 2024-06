Come finisce Un compleanno fuori controllo: trama e spiegazione finale

Come finisce Un compleanno fuori controllo: il film su Tv8 Tv8 propone il film dal titolo Un compleanno fuori controllo, un thriller avvincente con intense atmosfere drammatiche. La produzione è degli Stati Uniti d’America, realizzata nel 2021, con una durata complessiva di un’ora e 28 minuti. Questo film promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con una trama ricca di suspense e colpi di scena.





Un compleanno fuori controllo film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è affidata a Stacia Crawford, che ha saputo creare una tensione crescente che si sviluppa nel corso della narrazione. I protagonisti principali sono Elizabeth e Antonio, interpretati rispettivamente da Sunny Mabrey e Donny Boaz. Nel cast figura anche Autumn Dial nel ruolo di Rachel.

Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti, precisamente nella pittoresca città di Savannah e nelle località limitrofe nel territorio della Georgia. Questi luoghi hanno contribuito a creare l’atmosfera esotica e lussuosa del resort dove si svolge la vicenda.

La produzione del film è curata dalla MarVista Entertainment in collaborazione con Tycor International Film Company e Tubi TV. A livello internazionale, il film è conosciuto con il titolo Girls Getaway Gone Wrong.

Un compleanno fuori controllo – trama del film in onda su Tv8

La trama di Un compleanno fuori controllo ruota attorno a Parker, una giovane donna che si appresta a festeggiare il suo trentesimo compleanno. Per l’occasione, le sue due migliori amiche, Simone e Bailey, organizzano una vacanza ai tropici, scegliendo un lussuoso albergo come base delle loro celebrazioni.

Durante il soggiorno, Parker incontra Antonio, l’affascinante proprietario del resort a 5 stelle. Questo incontro trasforma il viaggio di Parker, che vede in Antonio l’uomo perfetto per dimenticare il suo ex, lasciato a casa. Tuttavia, proprio quando Parker inizia a innamorarsi di Antonio, una serie di eventi drammatici sconvolge la vacanza.

Infatti, tempo addietro, una ex amica di Parker e delle sue compagne era caduta dal balcone dell’hotel, rimanendo uccisa. Questo tragico evento getta un’ombra sul resort e sulla nascente relazione tra Parker e Antonio.

Spoiler finale

Nel corso del film, una serie di indizi comincia a puntare proprio su Antonio come il principale sospettato dell’omicidio. Questa scoperta porta Parker a mettere in discussione i suoi sentimenti e le sue motivazioni. Il film culmina in un crescendo di tensione che vede Parker lottare per la sua vita, costretta a confrontarsi con una verità sconvolgente.

Un compleanno fuori controllo: il cast completo

Di seguito il cast del film Un compleanno fuori controllo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Sunny Mabrey : Elizabeth

: Elizabeth Donny Boaz : Antonio

: Antonio Autumn Dial : Rachel

: Rachel Brittany S. Hall : Parker

: Parker Aleks Alifirenko Jr. : Sicurezza

: Sicurezza Tanisha Long : Bailey

: Bailey Jibre Hordges : David

: David Tracey Bonner : Detective Lee

: Detective Lee Mikhail LaPread : Eddie

: Eddie Katelin Chesna : Concierge

: Concierge Nick Benas : Ospite dell’hotel

: Ospite dell’hotel Crystal-Lee Naomi : Simone

: Simone Haley Goldman : Jaycee

: Jaycee Stacia Crawford : Ospite dell’hotel

: Ospite dell’hotel Rebecca Galarza : Kate

: Kate Daniel Garcia : Sfondo

: Sfondo Elgin Lee: Parcheggiatore

Un compleanno fuori controllo è un film che unisce dramma, mistero e romanticismo in una trama avvincente. Le performance degli attori, unite alla regia di Stacia Crawford, rendono questo thriller una scelta ideale per chi ama i film carichi di suspense e colpi di scena. Non perdete l’occasione di vederlo su Tv8, per una serata all’insegna dell’intrigo e delle emozioni forti.