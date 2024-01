Romina Power e Yari Carrisi hanno iniziato il nuovo anno in maniera un po’ diversa da quanto avessero immaginato. Dopo la loro esibizione a L’Anno che verrà, ospiti nella trasmissione di Amadeus, le critiche non si sono fatte attendere. Tuttavia, nonostante le polemiche, la trasmissione ha ottenuto risultati straordinari, con quasi 6 milioni di telespettatori e uno share del 40% su Rai 1.

Un successo storico per Amadeus

Il direttore intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, ha commentato il risultato come “storico”, sottolineando che la maggior parte del pubblico ha scelto Rai 1 per accogliere il nuovo anno. Ben 10 milioni di persone, il 61% di share, si sono riuniti a mezzanotte sulla Rete ammiraglia Rai per festeggiare con Amadeus, definito un “professionista straordinario”.

Le perplessità riguardo a Romina Power e Yari Carrisi

Nonostante il grande successo della trasmissione, l’attenzione è stata catturata dalla performance di Romina Power e Yari Carrisi. La loro esibizione ha suscitato perplessità tra il pubblico, che non ha esitato a esprimere la propria opinione sui social media.





Durante la loro apparizione, Romina Power ha rilasciato un commento sorprendente, affermando che “John Lennon volle mio padre sulla cover di un disco dei Beatles”. Questa dichiarazione ha suscitato stupore e domande tra il pubblico.

Le reazioni dei social media

Le reazioni dei social media non si sono fatte attendere. Alcuni utenti hanno commentato in modo critico l’esibizione, definendo il 2023 “un anno di m…”. Un utente ha scritto su Twitter: “La certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di merda ha trovato conferma con l’ingresso in scena di #YariCarrisi. RominaPower, mamma chioccia silente, portatelo via!”

Altri hanno notato il comportamento silenzioso di Romina Power e si sono chiesti se avesse il microfono spento o se cantasse davvero in quel modo.

In conclusione, l’esibizione di Romina Power e Yari Carrisi a L’Anno che verrà ha scatenato un acceso dibattito sui social media, dimostrando che, nonostante il grande successo della trasmissione, il pubblico è sempre pronto a esprimere le proprie opinioni in modo schietto e diretto.