Conosci Riccardo D’Urso? Scopri la sua età, il suo lavoro e i dettagli della sua vita familiare come fratello di Barbara

Riccardo D’Urso, meno noto al grande pubblico rispetto alla sua sorella, la star televisiva Barbara D’Urso, ha scelto un percorso di vita e professionale distante dalle luci della ribalta, preferendo la tranquillità e l’autenticità della vita in Giappone.





Chi è Riccardo D’Urso?

Nato il 1 novembre 1970 sotto il cielo di Napoli, Riccardo cresce in una famiglia allargata, frutto dell’unione tra Rodolfo D’Urso e Wanda Randi. Ha tre fratellastri, tra cui spicca il nome di Barbara D’Urso, e due sorelle, Fabiana ed Eleonora, creando un contesto familiare ricco di stimoli e personalità diverse.

La sua formazione scolastica inizia nel capoluogo campano, per poi proseguire con brillantezza presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove si specializza in lingua e filosofia giapponese. La sua passione per il Giappone lo porta a trasferirsi nel Paese del Sol Levante, dove frequenta la Naganuma School di Tokyo e la Kansai Gaidai University di Osaka, completando così il suo percorso formativo con un’immersione totale nella cultura nipponica.

Dal 1998, Riccardo intraprende un percorso professionale nel marketing, diventando un punto di riferimento per la promozione del made in Italy in Giappone. La sua attività si estende alla consulenza per start-up italiane desiderose di esplorare il mercato giapponese e alla collaborazione con importanti aziende internazionali. Fondatore dell’associazione Tesori of Japan e direttore marketing di una prestigiosa catena di pizzerie con filiali internazionali, Riccardo ha saputo coniugare la sua passione per il Giappone con l’amore per le radici italiane.

Nonostante la sua vita sia trascorsa lontano dai riflettori, Riccardo non dimentica le sue origini e mantiene un legame stretto con la famiglia in Italia. Riservato sulla sua vita privata, si sa che è sposato e vive in Giappone da anni, facendo ritorno a Napoli solo in occasioni speciali. Nel maggio 2020, ha fatto una sorpresa a Barbara D’Urso partecipando alla trasmissione Live – Non è la D’Urso, dimostrando il profondo affetto che lo lega alla famiglia d’origine.

La storia di Riccardo D’Urso è un esempio di come sia possibile costruire una vita di successo e significato lontano dalla terra natale, abbracciando con entusiasmo nuove culture e opportunità. La sua carriera in Giappone, il suo impegno nel promuovere l’Italia all’estero e il suo discreto ma solido legame con la famiglia parlano di un uomo che ha saputo trovare il proprio percorso, rispettando i propri valori e mantenendo vivi i legami affettivi.