Cristina Marino, Nina Speranza e Noè Roberto: chi sono la moglie e figli di Luca Argentero

La vita sentimentale di Luca Argentero ha conosciuto alti e bassi, ma oggi si presenta in un modo molto positivo. Nel 2009, l’attore torinese ha unito le sue vite a quella dell’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Tuttavia, dopo sette anni di matrimonio, la coppia ha deciso di separarsi. Ma la storia d’amore di Argentero aveva ancora molte sorprese in serbo.

Nel 2015, l’attore ha incontrato l’attrice Cristina Marino, originaria di Milano, nata nel 1991 da un padre siciliano e una madre pugliese. Cristina Marino ha fatto breccia nel cuore di Luca, e i due hanno deciso di legarsi in matrimonio, formando una bellissima famiglia.

La Famiglia di Luca Argentero

Luca Argentero e Cristina Marino hanno due figli, Nina Speranza e Noè Roberto. Nina Speranza è nata nel 2020, mentre il loro secondo figlio, Noè Roberto, è venuto al mondo il 17 febbraio 2023. La coppia ha celebrato il loro matrimonio nel 2021 a Città della Pieve, dove risiedono attualmente.





La Carriera di Luca Argentero

La carriera di Luca Argentero è iniziata nel 2003 quando ha partecipato alla terza edizione del “Grande Fratello”. Da allora, il suo talento e carisma hanno aperto le porte del mondo dello spettacolo, portandolo a recitare in numerosi film e serie televisive di successo.

Nel 2020, Argentero ha ricevuto una prestigiosa candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista di commedia per il film “Brave ragazze”.

Il Retroscena dell’Inizio della Carriera

In una dettagliata intervista al Corriere della Sera, Luca Argentero ha svelato un retroscena affascinante sul suo ingresso al “Grande Fratello”. La sua cugina, Alessia Ventura, nota per essere stata una delle leggendarie letterine di “Passaparola”, gli ha aperto la strada verso i provini del reality show. In quel periodo, il programma era condotto da Barbara d’Urso.

Argentero ha ricordato:

“Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì.”

Questa opportunità ha lanciato la sua carriera televisiva e, due anni dopo, ha debuttato nella serie “Carabinieri”. La sua affermazione definitiva è giunta con la collaborazione con il regista Ferzan Özpetek nel film “Saturno contro”.

Argentero ha ammesso:

“Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza.”

La sua storia professionale è davvero una testimonianza di come l’opportunità possa cambiare una vita, e Luca Argentero è diventato uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano.