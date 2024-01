Luca Argentero a Domenica In: Il Valore della Famiglia nella Vita dell’Attore

Luca Argentero, attore di fama, è apparso come ospite su Domenica In il 7 gennaio 2024, rivelando aspetti intimi della sua vita. L’attore sta per tornare in televisione con la terza stagione di “Doc – Nelle tue Mani” il 11 gennaio, alle 21:30 su Rai1. Con una carriera che abbraccia vent’anni, Argentero ha iniziato la sua strada nel mondo dello spettacolo dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio e una breve parentesi nel Grande Fratello. La sua passione per la recitazione lo ha portato a dedicarsi completamente a questo mestiere.

Luca Argentero a Domenica In: La Carriera e l’Amore per la Famiglia

Argentero ha raccontato la sua carriera e l’amore per la famiglia nel salotto di Mara Venier, svelando dettagli sulla sua vita personale e professionale. Ha dichiarato che ciò che conta di più per lui è la sua famiglia, definendola la sua vittoria più grande. Argentero ha riconosciuto che nulla di quanto ha realizzato sarebbe stato possibile senza il sostegno di sua moglie, Cristina Marino.





La loro storia d’amore è iniziata sul set di un film e si è sviluppata rapidamente. Oggi sono genitori di due figli, Nina e Noè Roberto. Argentero ha espresso il desiderio di essere principalmente un padre e ha sottolineato quanto la sua famiglia sia importante per lui. Quando è sul set, la sua mente è spesso rivolta a casa, pensando a ciò che sta accadendo con i suoi cari. Ha descritto la figlia Nina come una fonte di saggezza.

Per Luca Argentero, la famiglia è più importante della carriera e ha affermato di orientare le sue scelte lavorative in funzione della sua famiglia. Se un impegno professionale si presenta troppo complicato da gestire per la sua vita familiare, preferisce declinarlo. La famiglia di Argentero vive tra Milano e Città della Pieve, un luogo a cui sono molto legati e che considerano il loro posto del cuore.

In un mondo spesso dominato dal successo e dall’ambizione, Luca Argentero ci ricorda l’importanza di mantenere saldo il legame familiare e di coltivare un amore autentico all’interno della propria casa.